"Si tengo mucho dolor, tendré que parar", dice Rins en Motegi

Ya es oficial: Alex Rins volverá al Mundial de MotoGP este fin de semana, en el Gran Premio de Japón. El piloto del LCR recibió este jueves en su llegada a Twin Ring Motegi el visto bueno de los médicos para salir a pista con su moto de competición, algo que no hace desde el pasado 10 de junio, cuando se fracturó la tibia y el peroné de su tibia derecha en la carrera al sprint del Gran Premio de Italia, en Mugello.

El catalán podrá así dar un paso a más en su periodo de recuperación, después de poderse probar con una moto de calle hace unas semanas en un test privado celebrado en MotorLand Aragón. Rins entiende que ya le tocaba volver para ver cuáles son sus sensaciones y si tendrá o no mucho dolor.

Precisamente, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, el barcelonés confirmó que su objetivo durante los entrenamientos libres del viernes será ver cómo le responde la pierna, y si sufre mucho dolor a la hora de pilotar, no le quedará otra que parar y aplazar su primer fin de semana completo a la próxima cita del calendario, el Gran Premio de Indonesia en Mandalika de dentro de dos semanas.

"Estoy contento de haber vuelto", empezó diciendo Rins. "Hace dos días estuve en un hospital de Madrid, hablando con los médicos y viendo las radiografías, pero la diferencia con respecto a hace un mes era enorme. Así que decidimos continuar con los pasos [de recuperación], y el siguiente es subirme a una MotoGP. El objetivo principal es ver si tengo dolor o no [en los entrenamientos del viernes]. Si es súper doloroso, tendré que parar y continuar mi recuperación".

"En casa, puedo caminar más o menos con normalidad. Pero a 300 km/h es muy diferente. Cuando intenté [pilotar] la última vez en Aragón, tenía dolor [al hacer] los cambios de dirección y las curvas a derechas, pero quizá era demasiado agresivo. Ha pasado un mes desde aquel test", siguió sobre sus sensaciones.

"Ha pasado mucho tiempo desde que piloté. Seguro que el cuádriceps no está igual que antes, pero en las dos o tres últimas semanas en el gimnasio he podido entrenar con normalidad, recuperando músculo. Pilotar una MotoGP es muy distinto", continuó.

Sobre qué ha cambiado en el último mes, Rins fue claro: "Estaba en el gimnasio todos los días, para la preparación física. Utilizaba una máquina que ayuda a consolidar el hueso, y creo que esto fue lo más diferente. Antes no la utilizaba, pero llevo usándola dos o tres semanas. El hueso es más fuerte. Podemos ver la diferencia en la radiografía, todo está más estable".

Debido a esas ganas de saber cuál es su estado real, lo cierto es que Rins ha acelerado y apretado para poder estar en Japón. El #42 respondió de forma clara al preguntársele por qué ha tenido prisa por estar en Motegi.

"Quiero tener el 'feedback' de mi pierna. Los médicos me hicieron la misma pregunta. Si podemos ver la diferencia [en la radiografía], quiero sentirla entre [mi test] de hace un mes con una moto de 250 kilos y con una de 150. Vale, es una moto más potente y rígida comparada con la moto de calle, quiero el feedback. Y no podemos probar la MotoGP [fuera de los grandes premios]. Es mejor obtener esta información ahora que esperar a Indonesia. Sé que estamos fuera de la lucha por el campeonato, ¡pero he estado en casa muchos días!", explicó.

Por último, Rins también comentó qué pasará si tiene mucho dolor y no puede seguir más allá del viernes en Japón: "Puede pasar. Pero he venido aquí para probar mi pierna. Este es un paso adelante para mi rehabilitación y es muy difícil comparar las sensaciones con una moto de calle y una MotoGP. Primero probé con una moto pequeña pero el dolor era terrible, no podía dar más de 10 vueltas a una pista de karts. Luego probé la moto de calle y pude dar 20. Era doloroso, pero menos que antes. Estamos pasando por diferentes fases", finalizó.