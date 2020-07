Rins tiene como objetivo "terminar la carrera y sumar puntos"

El piloto de Suzuki saldrá penúltimo en la parrilla de salida, pero tras una grave lesión en el hombro derecho podrá competir este domingo en el Gran Premio de Andalucía, con el objetivo de tratar de sumar algunos puntos.

“He tenido días mejores, la verdad, ha sido un día duro. Poco a poco voy mejorando cuando estoy parado, pero el día se ha hecho duro y al final del Q1 me ha costado ser constante con los tiempos. El objetivo mañana, primero de todo, es si acabamos la carrera estar en los puntos, pero habrá que sufrir porque está previsto que haga mucho calor”, comentó Rins.

Alex ya salió el viernes a rodar, aunque no estuvo muchas vueltas en pista.

“He notado diferencia respecto ayer a nivel de dolor a una vuelta, pero como no he salido al FP3, y en el FP4 hacía mucho calor, me ha costado mantener el ritmo en cada vuelta por el dolor”.

Mañana, antes de la carrera, Rins dispone de una nueva oportunidad de probarse en el warm up, si decide salir a pista.

“No tenemos el plan de mañana. Creo que sí que lo haré al menos para probar algunas cosas con los neumáticos, pero si se puede evitar, lo evitaremos para llegar lo más descansados a la carrera”.

El Gran Premio de Andalucía ha vivido el regreso exprés, tras graves lesiones, de Rins, y también de Cal Crutchlow y Marc Márquez, ambos operados el martes.

Una situación que ha levantado cierta polémica con el protocolo médico, al regresar los pilotos muy pronto a competir tras sufrir daños importantes.

“Hubo un antes y un después cuando Jorge [Lorenzo] volvió en Assen (2013) a correr al día siguiente de operarse. A partir de ahí se puso una regla que aceptamos todos y es que un piloto no se puede subir a la moto hasta 48 horas después de operarse. A partir de aquí, para mí es la primera vez que me encuentro en esta situación".

"A mí me hicieron un examen médico y te aseguro que no fue: ‘¿cómo te encuentras?, ok, adelante’, así que vamos a ver. Márquez rodó rápido por la mañana, Crutchlow, también, yo no he podido mejorar pero a ver cómo va mañana, habrá que estar atentos al calor, que será duro tanto para los lesionado como para el resto”.

De cara al domingo, Rins apunta a cómo afrontará el día.

“Lo vital es una buena hidratación, es primordial, y después calentar bien el hombro, tomarse la carrera con calma. Tenemos un punto a favor que es la adrenalina antes de la carrera, es un tipo de morfina casera y natural y seguro que saldremos cargados de adrenalina”.

Sobre la lesión y las posibles secuelas para las próximas carreras, Rins está tranquilo.

“No estoy muy preocupado por la lesión. La tengo en el troquíter del hombro. He hablado con Lowes, que tuvo una cosa similar en pretemporada, y me dijo que casi le desapareció solo. El lunes pasaré por la Dexeus para visitar al Doctor Mir para ver cómo están los tendones y músculos, pero por como está yendo descartamos que vaya a más”.

“Lo que más me molesta es el dolor que siento, eso me inhibe la fuerza. Cuando voy a frenar en las curvas más duras me cuesta mucho parar la moto, no por la fuerza del dedo, sino por la fuerza que tengo que hacer para aguantar mi cuerpo. Y eso me lleva a irme largo en algunas curvas”, zanjó el de Suzuki.

