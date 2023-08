Rins no está recuperado y será sustituido por Lecuona

En una entrevista exclusiva para el podcast MotoGP de MotorsportNetwok, el piloto de LCR-Honda aseguró, este viernes por la mañana, su intención de viajar a Austria la próxima semana para intentar reaparecer tras su grave lesión en la pierna derecha.

Sin embargo, pocas horas después, el equipo confirmó que Alex Rins no está aún en condiciones físicas de correr en Spielberg y que, como ya sucedió en Silverstone, será Iker Lecuona quien se ponga al manillar de su moto.

Rins se lesionó de gravedad durante el GP de Italia, ahora hace dos meses, teniendo que pasar hasta dos veces por el quirófano para solucionar el destrozo que se hizo en la pierna y el tobillo derechos antes de afrontar una rehabilitación en la que sigue inmerso y que le ha llevado a perderse, además de la de Mugello, las carreras de Sachsenring, Assen y la última de Silverstone.

En principio, parecía que la reaparición no iba a ser posible la próxima semana en Spielberg, como así se ha confirmado, y todo apuntaba a que será en el GP de Catalunya, que se celebra en el Circuit de Barcelona a finales de agosto.

Sin embargo, el propio interesado aseguró en conversación con Motorsport el viernes por la mañana que existía alguna remota posibilidad de subirse a la moto en Austria.

"Por probabilidad puede haberla. Ahora bien, lo primero es que pase la revisión para recibir el 'apto' de los médicos, y lo segundo es que me pueda acoplar a la moto", admitió Rins en el podcast de MotorsportNetwork que se podrá escuchar completo a partir del próximo lunes.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"No te voy a engañar, hoy (viernes) hace tres días que no me subo a la MotoGP, la Suzuki, que tengo aquí en casa. Pero casi cada día me subía y me estaba probando. Hace tres días no podía todavía acoplarme bien a la moto", reconocía Rins.

Siendo la lesión, además de grave, en la pierna derecha, es importante una recuperación completa, ya que en las frenadas y los giros hacia ese lado la exigencia es grande.

Corra o no corra, Rins ha decidido viajar a Austria la próxima semana, aunque sea de visita, para estar con los miembros de su equipo y el staff de LCR, a los que no ve desde hace dos meses.

"Cuando este allí veremos como he evolucionado, cómo me encuentro y si decidimos subirnos a la moto", una decisión que ya adelantó a este mismo viernes al mediodía, cuando el equipo anunció que no correrá.

"Alex irá a Austria pero no correrá, el objetivo era este pero no estará listo. correrá Lecuona", informaron del lado del piloto, una decisión que confirmó el equipo.

Por tanto, podremos ver a Rins en Spielberg, pero no subido en la moto, que utilizará Lecuona, que sumará su cuarta aparición este año en MotoGP, tras sustituir en el equipo Repsol a Marc Márquez, en Jerez, y a Joan Mir en Assen; y hacer lo propio con Rins en Silverstone la pasada semana y Austria la próxima.