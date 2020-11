Rins: Viñales debería salir desde el pitlane en todas las fechas

El corredor de Suzuki es uno de los afectados por la leve sanción a Yamaha en el tema de los motores, ya que de haber un castigo a los pilotos, no solo a la marca, Alex Rins subiría tres puestos en la general del Mundial de MotoGP, del sexto al tercero.

“Al final, hay tantas malas decisiones tomadas por los comisarios que hay que aceptarlas. Por muchos penalties que se pongan y por muchas quejas de los pilotos, nada cambia. Me gusta ganar dentro de la pista, no fuera, servirá de motivación para tener más fuerza para competir”, explicó sin querer hurgar la herida.

“Si ganamos nosotros ganaremos con más mérito”, dijo en referencia a Suzuki.

En cualquier caso, la floja sanción y no castigar a los pilotos de Yamaha le perjudica seriamente.

“Como ya he dicho antes, la decisión está tomada y no servirá para nada quejarse, prefiero centrarme en lo que queda de fin de semana”, fintó.

“Prefiero centrarme en la moto, que cuesta mucho y más en estas condiciones”.

Suzuki no apeló la sanción, una maniobra que Rins no considera perjudicial para él.

“Solo hace falta ver cómo estamos dentro del equipo, confío mucho en mi equipo y siempre nos hemos llevado bien. Ha habido fallos que hemos cometido, tanto ellos como yo, pero al final somos un equipo, confío plenamente en ellos”.

Pero Rins tenía una traca final guardada.

“Dejando de lado este tema (la sanción a Yamaha), también hay más injusticias, que no se ven o de las que no preguntáis, por ejemplo Maverick, que pone motor nuevo y tiene que salir desde el pitlane solo en esta carrera, cuando se verá beneficiado en otras, al tener un motor con menos kilómetros, y de eso no se habla. Ya digo, hay tantas injusticias y no se habla de ellas. Hay que acatarlas y luchar”.

¿Qué sanción sería la justa?, le preguntaron entonces.

“La justa no lo sé, es la que tocaría. Si él estrena motor nuevo en Valencia 1 y sigue con este motor en las siguientes, claramente tiene una ventaja. Entonces, lo que tendría sentido es que saliera desde el pitlane todas las veces que utilizara ese nuevo motor. Pero las reglas están hechas así”.

“Me acuerdo que cuando era pequeño competía en el campeonato del Mediterráneo y también se hacían trampas, y sin embargo conseguí ganarlo. Así que espero algún día también ganar aquí, en MotoGP”.