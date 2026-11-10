MotoGP

La rivalidad Rossi-Marquez vuelve al foco por la autobiografía del italiano

Marc Márquez se pronuncia sobre la autobiografía de Valentino Rossi: sigue sin saberse si en ella también se abordará el controvertido accidente de Sepang de 2015

Stephanie Aiglsberger

Publicado: 10 nov 2026, 13:41

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El 10 de noviembre de 2026 se publicará "La Mia Storia", la autobiografía de Valentino Rossi. En 480 páginas, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo repasa su carrera. Será especialmente interesante ver cómo describe su rivalidad con Marc Márquez.

En un reciente acto con los medios, a Márquez le preguntaron por la autobiografía de Rossi y una posible mención del célebre incidente de Sepang. "No sé si habla de ello o no. Pero ya veremos. ¿Por qué no?", dice el español.

Márquez dejó en el aire si leerá el libro. "Quizá lo lea cuando me haya retirado. Intentaré aprender de él, porque al final es bueno aprender de todas las leyendas del deporte. Leo algunos libros, algunas biografías. Así que, ¿por qué no? De las mayores leyendas siempre se puede aprender", añadió el español.

¿Es esto una señal de reconciliación tras más de diez años de rivalidad?

Márquez se expresó con respeto sobre Rossi, aunque de ello no puede deducirse una reconciliación. Que al español se le pregunte siquiera por la autobiografía de su antiguo ídolo demuestra hasta qué punto la historia de ambos pilotos sigue vinculada a su pasado común. Sobre todo, un acontecimiento podría desempeñar un papel: el Gran Premio de Malasia de 2015.

Rossi también ha hablado ya de su libro y ha revelado que escribirlo le ha producido mucha alegría: "Se publica el 10 de noviembre, es realmente genial. Me divertí muchísimo escribiéndolo. A mí mismo me gusta leer libros, eso me produce mucha alegría. Cuando lo volví a leer para revisarlo un poco, me reí muchísimo. Por eso tengo curiosidad por ver cómo reaccionará la gente."

Las declaraciones de Rossi permiten esperar recuerdos personales e historias con humor. Aún no se sabe si también abordará en detalle el enfrentamiento con Márquez. Para entender por qué precisamente esta parte de su carrera podría dar tanto que hablar, merece la pena echar la vista atrás a la temporada 2015.

Sepang 2015: la disputa que lo cambió todo

Lo que en el caso de Márquez comenzó inicialmente con admiración por la superestrella italiana Rossi se convirtió en una de las rivalidades más controvertidas de la historia reciente del motociclismo de velocidad. A más tardar durante la temporada 2015, la competencia deportiva se transformó en un enfrentamiento personal que aún perdura.

Ya en las carreras de Argentina, Assen y Phillip Island, ambos protagonizaron duelos intensos y discusiones. En Malasia, el conflicto alcanzó finalmente su punto álgido.

En la rueda de prensa del jueves anterior a la carrera, Rossi acusó públicamente a Márquez de haberlo frenado deliberadamente en el Gran Premio anterior para ayudar a Jorge Lorenzo en la lucha por el título mundial. Márquez rechazó la acusación.

En la carrera, la situación escaló. Tras un intenso duelo durante varias vueltas, en la vuelta 7 se produjo un contacto entre ambos pilotos, tras el cual Márquez se cayó. Dirección de Carrera sancionó a Rossi, que por ello tuvo que salir desde el fondo de la parrilla en la final de la temporada en Valencia. Lorenzo ganó la carrera y se aseguró el título mundial con cinco puntos de ventaja sobre Rossi.

La escena de Sepang se convirtió en el símbolo de su rivalidad

Otros incidentes en pista y enfrentamientos verbales mantuvieron vivo el conflicto. Hasta la retirada de Rossi en 2021, la relación entre ambos siguió siendo tensa.

También hoy las opiniones sobre el accidente de Sepang están divididas. Mientras algunos aficionados consideran justificadas las acusaciones del italiano, otros critican su comportamiento en carrera y la posterior escalada. El incidente ejemplifica así una rivalidad en la que los duelos deportivos y las acusaciones personales apenas podían separarse. Precisamente por eso será interesante ver cómo Rossi relata aquellos acontecimientos con la perspectiva de más de diez años.

Marc Márquez: de fan de Rossi a rival

Que el enfrentamiento con Márquez recibiera tanta atención también tiene que ver con la posición especial de Rossi en el motociclismo de velocidad. El italiano ganó nueve títulos mundiales y un total de 115 Grandes Premios. Durante más de dos décadas marcó la MotoGP y siguió siendo competitivo incluso cuando una nueva generación de pilotos empezó a llegar a la cima.

También para Márquez, Rossi era más que un competidor cualquiera. El español, nacido en 1993, creció teniendo como modelo a la superestrella italiana antes de que ambos se encontraran en la MotoGP. Márquez debutó ya con 15 años en la categoría de 125cc. En 2013 subió a MotoGP y se aseguró el título mundial ya en su primera temporada. Con 20 años y 266 días se convirtió en el campeón del mundo de MotoGP más joven de la historia.

Die Rivalität zwischen Rossi und Marquez prägte die MotoGP nachhaltig

Foto: Getty Images

Mientras Rossi convenció durante muchos años con su habilidad táctica y su capacidad de adaptación a diferentes motos, Márquez destacó sobre todo por su estilo de pilotaje intransigente. Cuando ambos se encontraron en la pista, chocaron estilos de pilotaje diferentes y grandes ambiciones deportivas. Los acontecimientos de 2015 convirtieron esa competencia en una rivalidad que aún perdura.

"La Mia Storia": Rossi mira atrás

Ahora Rossi tiene la oportunidad de dejar constancia de su visión de esta historia compartida. Las 480 páginas de "La Mia Storia" pretenden abarcar toda su trayectoria, desde sus comienzos en el Mundial de motociclismo, pasando por sus nueve títulos mundiales, hasta su retirada en 2021. También se abordarán su papel actual como jefe de equipo en la MotoGP y su carrera en el deporte GT.

Si Rossi aborda en detalle en su autobiografía los acontecimientos de Sepang 2015 se verá el 10 de noviembre. Sus recuerdos podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre una rivalidad que marcó a ambos pilotos y también a la MotoGP durante varios años y que aún hoy genera debate.

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