El jefe de Aprilia cuestiona que un piloto decida su futuro en base al dinero

Aunque su incidencia en el proyecto de la fábrica de Noale ha sido decisiva desde que se incorporó, a finales de 2018, Rivola es lo suficientemente elegante como para relativizar su mérito, y trasladar la mayor parte del peso a la compañía para la que trabaja. Los distintos métodos para calibrar la revitalización de la división de carreras del grupo Piaggio en el Mundial apuntan en la misma dirección. Según datos de la consultora Nielsen, el valor de Aprilia se ha multiplicado por diez en los últimos cinco años, los que lleva el italiano ejerciendo como CEO.

Incluso más fáciles de cuantificar son las estadísticas que dependen de los resultados. En sus tres primeros ejercicios como jefe, Aprilia fue el último clasificado en la tabla reservada a los constructores, para dar un triple salto mortal con pirueta en 2022 (finalizó en la tercera plaza), curso en el que pudo competir como fábrica sin que su gestión fuera de la mano con el equipo Gresini, y en el que logró su primer triunfo en MotoGP, en Argentina, de la mano de Aleix Espargaró. De hecho, el catalán fue uno de los candidatos al título hasta la gira asiática que marcó la última parte del calendario, en la que la RS-GP se quedó estancada. En 2023, Aprilia se consolidó en esa tercera plaza, pareciendo incluso disponer de la segunda mejor moto de la parrilla, solo por detrás de la todopoderosa Ducati.

"Nuestro crecimiento viene dado porque el grupo Piaggio quiso invertir en MotoGP. Digamos que mi llegada coincidió con esa voluntad de invertir. Sin eso, yo no habría podido hacer nada. Y en lo primero en que se invirtió fue en las personas", declara Rivola, en conversación telefónica con Motorsport.com. A pesar de su juventud (52 años), este licenciado en economía y comercio por la Universidad de Bolonia las ha visto de todos los colores. Sobre todo, en su etapa en la Fórmula 1, tanto en Toro Rosso como en Ferrari.

"Nos basamos en buscar un buen equilibrio entre la cultura de carreras de moto que hay en Noale, y la incorporación de talentos llegados de otros ámbitos, como el de la F1. Eso ofrece una mezcla entre personas con una experiencia y unos conocimientos altísimos, como por ejemplo Romano Albesiano –director técnico–, con jóvenes que acaban de salir de la universidad", desgrana el ejecutivo. "Cuando logras crecer cada año, la motivación aumenta porque te das cuenta de que estás en la dirección correcta. Si nuestra moto va cada vez mejor es porque somos más fuertes a nivel de fábrica. Y luego, claro está, el factor piloto influye mucho".

Massimo Rivola

Rivola se enfrenta a un mercado de fichajes muy movido con vistas al siguiente ciclo natural, que contempla el bienio 2025-2026. De hecho, no es ningún secreto que uno de los pilotos que se había interesado por Aprilia fue Fabio Quartararo, que el viernes pasado confirmó su renovación con Yamaha. El nuevo contrato convertirá al francés en el integrante mejor pagado de la parrilla de MotoGP, con un sueldo que ronda los 12 millones de euros anuales. Conscientes que Aprilia no puede competir en términos de presupuesto con los dos gigantes japoneses, Yamaha y Honda, el ejecutivo plantea un escenario en el que ambas partes muestren su voluntad.

"El límite que tenemos a nivel económico en cuanto a los salarios de los pilotos está muy relacionado con las prestaciones de la moto. Si un piloto quiere ganar, no sé si el factor determinante en esa decisión debe ser el dinero", se cuestiona Rivola. "Antes que eso, yo creo que es más importante que se pregunte qué quiere hacer. ¿Quiero ganar dinero o quiero un proyecto que me permita ganar? Y creo que el de Aprilia permite pelear por ganar. Y diré más: si gana, el dinero no será un problema. Pero el compromiso tiene que ser mutuo", subraya el dirigente, que tira de respuesta política cuando se le pide que valore la maniobra de Yamaha con 'el Diablo': "No acostumbro a comentar noticias sobre otros equipos. En este caso simplemente diré que me parece que Yamaha se está moviendo en la dirección adecuada".

Sobre la alineación que cerrará con vistas a la temporada que viene, Rivola cree que Espargaró y Viñales merecen recibir un trato preferencial, por la apuesta que hicieron en su día. En ese sentido, y dado el nivel de competitividad de la RS-GP, Aprilia no tiene ninguna prisa. "Seguramente seremos los últimos en cerrar los dos pilotos para 2025. De entrada, porque queremos respetar a Aleix y a Maverick, y darles margen para que dejen claro su deseo de seguir. Eso sí, yo escucho a todo el mundo, porque es muy interesante saber cómo uno es percibido", cierra el CEO de Aprilia.