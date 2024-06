Rivola: "No me sentí traicionado por Viñales, los pilotos son así"

El domingo del Gran Premio de Catalunya, solo tres días después de que Aleix Espargaró anunciara su retirada a final de temporada, Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia en MotoGP, aseguró en televisión que "daba por hecha" la continuidad de Maverick Viñales la próxima temporada y que pensaba en un piloto italiano como compañero del español.

Motorsport.com habló ese mismo día con Viñales y le trasladó la seguridad con la que Rivola había dado por hecha su renovación.

"No, no, yo no estoy confirmado. No tengo contrato para el año que viene", dijo. "Evidentemente hay mucho interés en continuar (…) pero hay que esperar", añadió.

"Hay puertas abiertas y hay que esperar un poco y decidir lo que es mejor para mi en términos de rendimiento", advirtió aquel día (26 de mayo). Menos de tres semanas después, el 13 de junio, se anunciaba el fichaje de Maverick por KTM-Tech3.

Por el camino, Aprilia cerró, de la noche a la mañana, el fichaje de Jorge Martín para convertirlo en su nueva estrella, una maniobra que se ejecutó sin el conocimiento del catalán, al que no le sentó nada bien no estar informado, por más que todo se concretara en unas pocas horas, entre el domingo del Gran Premio de Italia y el día siguiente (3 de junio), cuando se anunció el fichaje.

Este lunes, tras anunciarse el fichaje de Marco Bezzecchi como compañero de Martín en 2025 y, por tanto, como sustituto de Maverick, Massimo Rivola ofreció una rueda de prensa telemática para explicar sus maniobras de mercado.

Durante su encuentro con los medios, le recordaron que, en el peor momento de su carrera, cuando Yamaha le echó de su garaje, Aprilia le había tendido la mano y, por tanto, si se había 'sentido traicionado' por el piloto español, tras tomar la decisión de irse a KTM sin, prácticamente, dar opción a la casa de Noale de hacerle una oferta.

"Los pilotos son así y es justo que hagan lo suyo", encajó Rivoa. "A nosotros, en nuestro trabajo, nos corresponde velar por sus intereses".

El italiano, ex F1 en Ferrari, entiende que la acción de Viñales se mueve dentro de la normalidad.

"No me sentí traicionado, como tampoco creo que él se sintiera traicionado cuando anunciamos a Jorge Martín", señala.

"Al mismo tiempo, cada piloto probablemente necesita seguir sus propios instintos, sus propias tentaciones, especialmente alguien como Maverick. Nos sentimos muy cómodos con él. Sabemos que es un piloto que puede tener grandes picos, y Austin (ganó las dos carreras) fue una prueba de ello", valoraba.

Viñales recordó, en su momento, que en Qatar, el pasado mes de marzo, se había reunido con Rivola y le había ofrecido firmar la renovación para 2025, a lo que el italiano le pidió tiempo. El español lo entendió como una puerta abierta para buscar su futuro.

"Quizá sintió que había llegado el momento de cambiar. Tal vez su gran objetivo hoy sea ganar con cuatro fabricantes diferentes", en relación a que es el único que ha ganado con tres (Suzuki, Yamaha y Aprilia).

Una sedación prematura con la que deberán lidiar hasta final de temporada.

"Respetamos su elección e intentaremos maximizar los resultados de los próximos grandes premios, porque la temporada que tenemos por delante es aún muy larga", admite el ejecutivo de 52 años.