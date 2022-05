¿El equipo cliente de Yamaha cambia por Aprilia?

Cargar reproductor de audio

El mercado de pilotos no es el único que está en pleno apogeo en estos momentos en MotoGP. Quedan, sin respuesta, varios interrogantes acerca de los equipos más allá de la presente temporada, empezando por la búsqueda de una solución para compensar la salida de Suzuki y su dupla de pilotos españoles, Joan Mir y Alex Rins.

Si bien el resto de marcas también podrían estar sujetas a cambios -debido a la intención por parte de Aprilia de confirmar la asociación de un equipo satélite- la situación es mucho menos evidente para RNF, estructura que ha ocupado esta temporada el lugar de SRT tras la retirada del acuerdo entre Sepang y Petronas.

Yamaha acordó un año de contrato, sin embargo, Razlan Razali no esperó a este plazo para explorar otras opciones.

"Los rumores [con Aprilia] comenzaron a principios de este año, y la decisión de Suzuki solo los amplifica", remarcó el jefe malasio sobre este tema en una entrevista con GPOne en Le Mans. Y admitió: "Lógicamente, tengo que mirar a mi alrededor, dado que solo tenemos un año de contrato con Yamaha".

Razali confirmó que la posibilidad de cambiar de fabricante existe, pero "es algo difícil de llevar a cabo", consciente de que, si trabajan con Aprilia, perderían los cimientos con Yamaha desde 2019.

"Me gustaría tener una relación con Yamaha como la que tenemos, como Poncharal desde hace más de 20 años, o Cecchinello con Honda".

"De esa manera corres con el fabricante, ganas y pierdes juntos. Como equipo, tenemos que construir nuestra credibilidad, nuestras relaciones comerciales, el apoyo de la afición, y eso no se puede hacer si cambias de fabricante todo el tiempo".

"Ya hemos demostrado lo que podemos hacer, nuestros expilotos están en el equipo oficial. Ese es el camino, no me gusta que nos definan como un equipo satélite o independiente. Somos un equipo junior, hacemos crecer a los jóvenes pilotos para el fabricante”, reafirmó. "No estaríamos aquí sin WithU".

"Todo lo que puedo decir es que nuestra relación con Yamaha es buena y espero que para ellos también lo sea. Espero haberles demostrado lo que podemos hacer como equipo, pero en el deporte a veces ganas y otras veces pierdes".

¿Tomará RNF la decisión en el GP de Catalunya 2022?

"Solo tenemos un año de contrato con Yamaha, es cierto, pero tenemos tiempo para evaluar la situación. Tenemos otras opciones, lo cual es bueno, pero estamos esperando todavía", explicó Razlan Razali, dejando entrever que esperaba respuestas por parte del Gran Premio de Catalunya, programado a principios de junio.

"Creo que en Barcelona lo averiguaremos. Si tuviéramos que cambiar de constructores, habría muchas otras cosas a considerar, como nuestra participación en el campeonato asiático".

Sin confirmar ni desmentir los rumores que apuntan a Noale cerca de un acuerdo con RNF, Massimo Rivola también insistió en la necesidad de sellar un acuerdo rápidamente, para que la duplicación de la plantilla de RS-GP se produzca en las mejores condiciones.

"Estamos pensando en posiblemente suministrar dos motos [a un equipo satélite]", dijo el administrador general de Aprilia Racing a la web web oficial de MotoGP al margen del GP de Francia, "y diría que si queremos encontrar el socio adecuado, tenemos que hacerlo realmente en poco tiempo".

"Nos estamos desarrollando como equipo y también como constructor, por lo que no debemos perder rendimiento en este sentido. Necesitamos crecer, por lo que necesitamos tiempo para poner todo en su lugar", concluyó.