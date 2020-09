Rossi admite que sus chances del título se acabaron en Barcelona

En su carrera 350 en la categoría reina, Valentino Rossi se había mantenido en posición de podio desde el inicio y marchaba segundo con opciones de victoria cuando se fue al suelo al comienzo de la vuelta 16.

Antes del Gran Premio de Catalunya, Il dottore marchaba a sólo 26 puntos del líder del campeonato, Andrea Dovizioso, pero tras las carrera de Barcelona se queda a 50 de Fabio Quartararo tras sumar su segundo abandono consecutivo y el tercero de la temporada, aunque matemáticamente todavía tiene opciones de ganar el título.

"Para no desesperarme, tenemos que pensar que fue un buen fin de semana, que piloté bien, que me divertí y que pude luchar por la victoria", dijo Rossi. "Estamos siguiendo un camino muy interesante con la puesta a punto de la moto, así que aunque el campeonato se haya acabado para mí, hay muchas razones para ser rápido de aquí a final de año. Mientras las matemáticas no lo digan, no se ha acabado".

"Desafortunadamente, ya he hecho tres ceros y me he caído dos veces seguidas por mis errores. Además, la moto se rompió en la primera carrera, así que es difícil. Pero todavía quedan muchos grandes premios y tendremos que tratar de ser rápidos. Si puedo pilotar así, puedo ir rápido en todos los sitios".

Rossi admitió que cometió un error en la curva 2 cuando se fue al suelo al no prestar atención a la temperatura del lado izquierdo de su neumático delantero tratando de apretar en ese momento para reducir la diferencia con Quartararo.

"Empezamos muy, muy tranquilos al principio, teníamos un buen ritmo y traté de pilotar muy suave con el neumático delantero y trasero, porque sabía que como todo el mundo al final de la carrera íbamos a sufrir", explicó.

"Teníamos un ritmo muy bueno y me mantuve delante, pero no apreté demasiado. Franco [Morbidelli] cometió un error en la curva 1, así que a partir de ese momento empujé porque no quería tener demasiada desventaja con Fabio".

"Quería intentar estar cerca de él porque sabía que las Suzuki especialmente al final eran muy fuertes. Pero cometí un error. Mirando los datos, lo hice muy, muy parecido a la vuelta anterior, pero con esa temperatura tenía que haber prestado más atención al lado izquierdo".