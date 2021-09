Rossi advierte que su hija no correrá en MotoGP

Alcañiz.- Este viernes, el italiano estuvo tan desacertado en la pista como delante de los periodistas. Tras terminar el 19º en la tabla combinada de tiempos, a un segundo de Jack Miller, el más rápido, el italiano atendió a la prensa. Il Dottore reconoció que ya se imaginaba que este fin de semana iba a sufrir, al vérselas en un circuito que sobre el papel no beneficia a la Yamaha y todavía menos a él.

Sin embargo, fue después de las cuestiones relacionadas con el Gran Premio de Aragón, que a Rossi se le preguntó si le haría ilusión que la hija que espera junto a su pareja, la modelo Francesca Sofia Novello, quisiera dedicarse profesionalmente al motociclismo.

“Estoy contento de que vayamos a tener una niña porque así, seguro que no correrá en MotoGP”, soltó el #46. Por más que su respuesta no fue la más políticamente correcta que podía encontrar, el de Tavullia la argumentó alrededor del sufrimiento que afecta a las personas del entorno de los corredores, y que hace un tiempo él empieza a sentir, tanto al ver correr a su hermano, Luca Marini, como cuando lo hacen los miembros de su academia de pilotos.

“Antes de que existiera la Academy y de que mi hermano corriera, no pensaba que fuera tan difícil ver las carreras desde fuera. Nunca me había imaginado estar en la posición en la que estuvieron mis padres, pero ahora sé lo que sintieron al verme competir”, razonó Rossi.

El corredor del Sepang Racing Team (SRT) nunca se encontró a su aire en Motorland, donde no ha pasado de la tercera plaza (2013, 2015 y 2016), y donde no parece tener mucha confianza en darle la vuelta a la situación en la que se metió este viernes. Las razones de esa incomodidad, tampoco las tiene muy claras.

“Esperábamos que fuera complicado, porque sobre el papel este circuito no es favorable para Yamaha y también es uno de los peores para mí. En los circuitos en los que vas lento no disfrutas. No hay una razón concreta que explique por qué no vas rápido”, comentó el multicampeón, que también se refirió al primer viernes de Maverick Viñales como piloto de Aprilia: “Después del test de Misano esperaba que Viñales fuera un poco más rápido. Pero es duro cambiar de moto cuando el campeonato está en marcha”.