Rossi no descarta a Márquez para ser campeón

Como es lógico, la mayor parte de las preguntas que los representantes de los medios de comunicación le hicieron al italiano este sábado tuvieron giraron alrededor del actual campeón y de su decisión de no participar en la carrera.

Rossi, que tras abandonar el domingo pasado por un problema técnico en su Yamaha tiene los mismos puntos que Márquez en el casillero (cero), no descarta en absoluto la posibilidad de que el de Honda recupere el terreno perdido en las citas que todavía deben disputarse, bien sean las 11 que hay confirmadas o alguna más.

Para Rossi, la clave pasa por saber cómo les irá a Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Andrea Dovizioso, los tres que por el momento han demostrado tener más opciones de complicarle la vida al de Cervera.

“Todo dependerá de los puntos que sumen Fabio, Maverick y Dovi. El campeonato es corto, pero Márquez demostró en la primera carrera que era el más rápido de todos. Creo que el Mundial no se ha acabado para él”, opinó el de Yamaha, alucinado con el hecho de que el catalán pudiera subirse a la moto.

“Creo que la decisión de los médicos fue un poco extrema. Pero ver cómo está después de una operación como la que se le practicó es increíble ya como ser humano”, añadió el de Tavullia, que no cree que la ausencia del #93 tenga la menor importancia si atendemos a los problemas de falta de competitividad que arrastra desde hace tiempo: “Para mí, que Márquez corra o no lo haga no me cambia nada”.

A sus 41 años, Il Dottore encabezará la segunda línea de una parrilla que se prepara para un auténtico infierno, con temperaturas que este domingo bien pueden superar los 40 grados. “Creo que mañana afrontaremos la carrera más calurosa de nuestra vida. La situación es un poco al límite”, dijo el #46.

Rossi, de cualquier forma, se mostró satisfecho con el cambio de dinámica aplicado en el garaje: “Hemos mejorado y estoy en una buena posición para pelear por el podio, pero mi ritmo de momento no me da para llegar a él”.

Las fotos del Gran Premio de Andalucía:

