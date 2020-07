Rossi sobre su futuro en MotoGP: "voy a continuar"

Este miércoles, después del test previo al inicio de la temporada de MotoGP en Jerez, Valentino Rossi dijo que “al 99% correré con Petronas en 2021, pero es falso que haya firmado”, negando las informaciones de que el contrato estaba firmado y se iba a anunciar este fin de semana, y dejando un 1% de opciones a que su fichaje por Petronas no salga adelante.

Sólo 24 horas después, durante la rueda de prensa de los jueves habitual antes del arranque del fin de semana, Rossi confirmó que “voy a continuar” en 2021, por lo que ha aceptado la oferta de Petronas, pero aclarando que hay “temas importantes” por negociar todavía y acabar de cerrar, referentes básicamente a la composición de su equipo en el garaje del año que viene.

“Para mí, todo lo que ha pasado estos últimos meses ha cambiado los planes que tenía previstos. Quería correr algunas carreras en 2020 y ver si era competitivo y rápido, pero al final he tomado la decisión sin correr, sin competir, pero he hablado mucho con Yamaha y voy a continuar”, confirmó el italiano.

“Entraña un gran esfuerzo, porque cuando eres mayor te cuesta todo más, pero quiero formar parte del juego y quiero estar en el Mundial el año que viene”.

Para ello, además de con Yamaha para asegurarse una moto y el apoyo de la fábrica, tiene que hablar con Petronas, que es quien pagará la ficha del piloto.

“He llegado a un acuerdo con Yamaha y he hablado con Petronas y está todo más o menos concertado. No he firmado el contrato todavía porque aún no está preparado, tenemos que construir el equipo, hay muchas personas que se trasladarán de un equipo a otro con el cambio de posición con Fabio [Quartararo], pero intentaremos arreglarlo rápidamente”, valoró.

El punto de fricción entre Petronas y Rossi, como ya explicamos aquí, es la composición del equipo de mecánicos en el garaje malasio. Mientras Valentino quiere llevarse a su ingeniero de pista, David Muñoz, a su telemétrico, Matteo Flamigni, y a tres de sus mecánicos, el belga Bernard Ansiau y los australianos Alex Briggs y Brent Stephens, Petronas solo le ofrece dos plazas, y ninguna para los australianos, que Rossi heredó de Mick Doohan y le han acompañado en toda su carrera en MotoGP.

Al respecto de ese cambio de cromos entre el equipo oficial y el satélite, también fue interrogado Fabio Quartararo, el piloto francés que sustituirá a Rossi en Yamaha y dejará su sitio al italiano en Petronas.

“Es algo que aún no hemos hablado pero, por su puesto, lo vamos a hablar. Me encantaría llevar a bastante personal de mi equipo [a Yamaha] y en breve vamos a empezar a ver a quién me puedo llevar al equipo de fábrica”, dijo el galo en sintonía con lo que quiere Rossi.

