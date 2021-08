Rossi considera que "Pedrosa parece que no hubiera dejado de correr"

El piloto de Castellar del Vallès (Barcelona) se retiró de la competición a finales de 2018 y desde entonces se había mostrado reticente a volver a correr en MotoGP. Sin embargo, finalmente Pedrosa decidió aceptar la propuesta de KTM en el Gran Premio de Estiria para entender cómo es ahora la categoría, objetivo dice haber cumplido.

El regreso del catalán quedó eclipsado el jueves por el anuncio de la retirada de Valentino Rossi, a quien ha superado en todos los entrenamientos. Aunque Pedrosa se quedó a las puertas de pasar a la Q2 dos años y medio después de su última carrera, saldrá 14º, tres posiciones por delante del italiano.

"El regreso de Dani ha sido impresionante", soltó Rossi. "Fue muy rápido y competitivo, en el FP4 estuvo en las primeras posiciones. Nos hemos seguido un poco durante los entrenamientos y he vuelto a ver su estilo clásico, muy limpio y suave. Es casi como si hubiera seguido corriendo siempre. Parece que ya lleva una moto con soluciones para el próximo año, así que tiene una moto competitiva. Además ha hecho muchos test aquí, así que estaba preparado para correr en esta pista, pero demostrar esa velocidad después de tres años sin competir es impresionante, así que quiero felicitarle".

Rossi volvió a tener otro sábado para olvidar y ni siquiera tras quitarse la presión de anunciar su futuro parece encontrar el rumbo.

"Hemos estado trabajando en la moto y esta mañana no estaba contento. Por la tarde fue mejor, porque hacía más calor, pude mejorar mis sensaciones y mi ritmo. Sin embargo, nuestro potencial no es fantástico y saldré 17º. Intentaré hacerlo lo mejor posible y sumar algunos puntos, pero todo está muy abierto porque la previsión meteorológica para mañana es realmente mala", explicó.

Al hilo del pronóstico de lluvia para el domingo, el #46 señaló que correr en el Red Bull Ring en condiciones extremas no es más peligroso que hacerlo en otros circuitos, aunque está abierto a trasladar la carrera al lunes si es necesario.

"Me han dicho que han hablado de ello en la Comisión de Seguridad. La prioridad para todos es correr mañana (domingo), porque el lunes crea otros problemas. Deben darse las condiciones adecuadas, que no haya demasiada agua en la pista. Entonces se vuelve realmente peligroso. La frenada de la curva 3 ya es peligrosa en seco, más en mojado. En ese caso decidiremos qué hacer. Espero correr mañana, pero si hay carrera el lunes, correremos el lunes. Si hay demasiada agua no solo es peligroso aquí, es peligroso en general. Si llueve, esperemos que sea una carrera totalmente en mojado y no en condiciones mixtas, pero que no llueva demasiado, remachó.