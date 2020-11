Rossi lanza otra crítica a Yamaha: hacen lo que quieren

Rossi giró en Portimao a principios de octubre en un test privado organizado para que los pilotos de MotoGP conocieran la pista, nueva en el calendario y en la que este fin de semana se celebra el Gran Premio de Portugal, el último del curso.

Entonces, el italiano, como la mayoría de pilotos, rodó con una moto de calle por la reglamentación de test, pese a lo cual salió muy satisfecho de la prueba, asegurando que era una pista que le había gustado mucho.

Esas buenas sensaciones hacían presagiar a ‘il dottore’ una mejora respecto a las últimas carreras, algo que no se tradujo en un buen tiempo al final del primer día.

“Este año está siendo muy difícil”, admitió Valentino.

“Vengo de un período muy duro para mí, en el que cometí errores, tuve problemas con la moto y también estuve enfermo”, dijo en referencia al contagio por la Covid-19.

“En Valencia toqué fondo, así que el objetivo era intentar hacerlo un poco mejor y ser un poco más competitivo este fin de semana en Portimao”, añadió.

“Hemos intentado hacer algo diferente para mejorar el agarre, especialmente en la parte trasera de la moto. Pero desafortunadamente pierdo el equilibrio y las sensaciones, así que no pude entrar lo suficientemente rápido en las curvas. Después, volvimos a una moto un poco más estándar y fui un poco más rápido, pero por desgracia me caí. Desde ese momento intentamos atacar el tiempo con la otra moto, pero no tuve sensaciones en la parte delantera, así que fui bastante lento”, resumió el trabajo del día.

“Mañana daremos lo mejor de nosotros, porque el FP3 será una entrenamiento crucial para tratar de estar entre los diez primeros. Espero ser más competitivo de lo que lo he sido hoy”.

Pese a no poder ir rápido y terminar a 1,8 segundos de la referencia marcada por Johann Zarco, y a 1,7 de su compañero Maverick Viñales, que acabó segundo, para Rossi el circuito de Portimao sigue siendo particular, sobre todo en la zona del denominado tobogán, donde los pilotos sufren espectaculares caballitos.

“La gran diversidad de esta pista respecto a las demás son los cambios de rasante. Pude tener una conversación con la gente que hizo el circuito, y es todo artificial. Decidieron sobre la mesa de dibujo hacer una pista diferente a las demás, para que sea muy particular”, explicó el italiano.

“Y lo lograron, porque los cambios de rasante son realmente extremos. Si no lo pruebas no puedes entenderlo, porque la cámara de TV aplasta mucho y no se puede apreciar desde casa. Esto hace que esta pista sea muy difícil. Pero es agradable, muy técnica, con giros muy rápidos. Muchos de ellos ciegos, así que tienes que conducir de memoria. Es una pista que lo tiene todo, es realmente muy hermosa”, valoró.

La pasada semana, en Valencia, Rossi aseguró que “no sé hasta qué punto Yamaha me ha escuchado en los últimos años”.

El italiano no correrá la próxima temporada con el equipo oficial, lo hará en el satélite Petronas, pese a ello, va a tener contrato y material de fábrica, como los oficiales.

Este viernes, le insistieron en el tema y la preguntaron por su participación en el desarrollo de la moto.

“Creo que voy a estar involucrado como este año. Así que no cambiará mucho. Necesitamos entender si este año estoy muy involucrado o no. No lo sé. Sinceramente, lo que puedo ofrecer es toda mi experiencia y tratar de decir lo que para mí necesitamos. Pero más o menos tenemos problemas similares (todos los pilotos de Yamaha) desde hace mucho tiempo, así que creo que el año que viene no cambiará mucho. Creo que de todos modos, los japoneses oyen lo que comentan los pilotos, pero al final hacen lo que quieren. Ya tienen en mente lo que quieren hacer”, zanjó el #46.

Las fotos de la temporada 2020 de Valentino Rossi en MotoGP

