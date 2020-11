Rossi duda que Yamaha lo haya escuchado en los últimos años

La crisis que atraviesa Yamaha es especialmente notoria en Valentino Rossi, quien no puntúa desde hace seis grandes premios. Paradójicamente, Franco Morbidelli logró la pole en Valencia con la M1 teóricamente inferior, mientras que las tres motos oficiales quedaron retrasadas. En el caso del #46 ni siquiera pasó de la Q1, lo que le dejó 16º de 21 pilotos en la parrilla.

"Morbidelli está en un buen momento, tiene la moto bajo control y está en un gran momento", comentó Rossi.

Il dottore llegó a plantear en la jornada del viernes si la moto del año pasado es mejor que la de 2020, algo en lo que volvió a insistir.

"Desde la primera vez que probamos la moto de este año, las sensaciones fueron muy parecidas. No son los problemas de la moto en sí, sino que la moto no dio un paso adelante respecto de la anterior", apunta.

En esta ocasión fue más allá y viendo cuanto tiempo llevan arrastrando problemas, duda que estén siguiendo sus indicaciones.

"Yo siempre trato de expresar lo mejor que sé las sensaciones. Pero en los últimos años, los problemas han permanecido igual, así que no sé si me han escuchado demasiado. Por eso no me preocupa demasiado no estar el año que viene en el equipo oficial", soltó.

Con el motor como principal caballo de batalla y congelado para 2021, Rossi cree que deben trabajar en otros componentes que sí permite el reglamento.

"Al margen de que el motor esté congelado, en una moto de MotoGP se puede trabajar mucho en las piezas de alrededor del motor y para el motor".

El italiano, además, apuntó que Yamaha debería actualizar su cadena de distribución de nuevos componentes.

"Hasta 2015 y 2016, la mayor parte de las piezas que llegaban lo hacían de Japón. Ahora, casi todas las marcas tienen también equipos en Europa y Yamaha tiene que adaptarse también a eso", zanjó.

