Rossi: el equipo me apoya mucho en este difícil momento

En el peor arranque de campeonato de su trayectoria deportiva, el italiano solo ha sido capaz de acumular cuatro puntos hasta el momento, los que le proporcionó la 12ª plaza que consiguió en Qatar, en el estreno del campeonato.

Rossi siempre recalca que Jerez es uno de sus circuitos favoritos, no en vano su palmarés en el trazado andaluz es de traca: siete triunfos y 13 podios en la categoría de las motos pesadas; el último, el que logró en el Gran Premio de Andalucía del curso pasado.

La falta de pegada de Il Dottore tanto en Losail como en Portimao le llevó a señalar a Jerez como el punto de partida de la que debía ser su recuperación, por más que esa remontada no solo no se ha producido, sino que tampoco hay motivos que la anuncien. Los problemas de falta de tracción en el tren trasero que le condenan desde hace tiempo no solo no desaparecen, sino que se van agravando, o al menos eso es lo que parece si uno se fija en las tablas de tiempo.

Los 10 segundos de margen que le sacó el ganador en la primera carrera de Qatar (Viñales) pasaron a ser 14 en la segunda (Quartararo). Rossi se cayó en la tercera parada del calendario (Portugal), y en Jerez, la cuarta, el margen que le separó de Jack Miller terminó siendo de casi 23 segundos, prácticamente uno por vuelta.

“Fue una carrera difícil en un fin de semana complicado, en el que en ningún momento tuve ritmo. Este no es el resultado que esperamos. Tenemos un test el lunes y cosas que probar para ver si logramos ser competitivos”, se limitó a repetir Rossi, que incluso parece haber perdido su chispa habitual ante los periodistas.

“Es un momento difícil, pero el equipo, Petronas, me está apoyando mucho”, añadió el #46, que a sus 42 años cada vez tiene más complicado justificar una hipotética renovación, dado que él siempre defendió que dependería de los resultados.

Este domingo, Rossi fue superado en pista por Luca Marini, su hermano. “Tengo problemas con la puesta a punto y no voy rápido. Hay que encontrar alguna solución a nivel técnico. Tenemos que ser optimistas y mantener la motivación”, insistió el de Tavullia, cuyo único medio consuelo fueron los dos podios de Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli, dos de los integrantes de VR46, su Academia de Pilotos: “Es un orgullo enorme. Franco está rodando muy rápido y Pecco da miedo”.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP

