Rossi lamenta la oportunidad perdida de una gran carrera

El italiano exhibió una mejora relativa a lo largo de las sesiones de ensayos de este Gran Premio de Catalunya. El sábado logró clasificarse directamente para la segunda criba de la cronometrada (Q2), por más que finalmente solo pudo colocarse el undécimo en la parrilla.

Tras una mala arrancada que le dejó el 14º, Rossi no fue capaz de recuperar el terreno perdido y se fue quedando rezagado, hasta que se fue al suelo en la curva 10, donde antes ya se habían revolcado Marc Márquez (vuelta 8) y Aleix Espargaró (en la 11). Según reconoció después ante los periodistas, el corredor de Tavullia venía sintiendo fuertes vibraciones provocadas por un neumático trasero “sin apenas agarre y probablemente con algún problema”.

Rossi, que cada vez está más cerca de anunciar sus planes con vistas a 2022 –en verano tiene que decidir si se retira o prolonga otro año su paso por el Mundial, se sintió muy a gusto encima de la M1 desde que el viernes salió a una pista en la que acumula siete triunfos en la categoría reina.

“Esta fue una carrera muy negativa porque esperábamos mucho más. No me sentí bien con la goma trasera, que no tenía agarre. Parece que la goma tenía algún problema porque me proporcionaba muchas vibraciones. Al final incluso me caí por culpa de eso”, resumió el Il dottore.

“Desde ayer por la mañana no fui mal y eso es importante. Pero perdimos una buena oportunidad de hacer una gran carrera”, añadió el #46, a quien se le preguntó acerca de cómo veía él la agresividad y la peligrosidad que últimamente se da en las carreras de Moto3.

“El problema es que, en mi opinión, Moto3 es demasiado peligroso. Esta carrera tenías que verla tapándote los ojos. Hay demasiados pilotos y van demasiado juntos”, zanjó el multicampeón.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

