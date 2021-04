Rossi: lo estoy probando todo y no voy rápido

El piloto del Yamaha Petronas no está teniendo un debut sencillo en su nuevo equipo, ni un buen inicio de temporada. Después de meterse cuarto en la parrilla para la primera carrera en Qatar, una semana más tarde se clasificó antepenúltimo y ese domingo cruzó la meta fuera de los puntos por cuarta vez en toda su trayectoria.

El Circuito de Losail nunca se le ha dado particularmente bien al italiano, que ponía sus esperanzas en que la llegada del campeonato a Europa le permitiera remontar el vuelo. El problema es que en Portimao tampoco le fue bien en 2020 y este año va por el mismo camino.

Il Dottore solo pudo anotar el 17º tiempo más rápido de los 20 pilotos que tomaron parte en la clasificación. Lo peor es que para la carrera no tiene visos de mejora.

"El resultado es realmente negativo, porque tendré que salir 17º. Hemos trabajado y también hemos mejorado el ritmo, pero no ha sido suficiente. Sigo teniendo muchos problemas, sobre todo de poco agarre en aceleración. En el FP4 mi ritmo no fue muy bueno, así que mañana será difícil", reconocía Rossi.

El #46 no para de hacer cambios en la M1, pero nada parece surtir efecto en este momento.

"Estamos bastante preocupados, porque estamos sufriendo. Estamos probándolo todo, trabajando tanto en la puesta a punto de la moto, como en la geometría y el estilo de pilotaje, pero de momento no somos tan rápidos como quisiéramos", indica.

Con 42 años y 26 en el Mundial, Rossi sabe que de nada sirve perder la calma.

"Durante mi larga carrera he aprendido que no sirve de nada ponerse nervioso y enfadarse. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible y mantenerse concentrado, trabajando en todo lo que se pueda. Nos gustaría ser más rápidos y luchar por las primeras posiciones, pero por ahora no hemos podido hacerlo".

El corredor de Tavullia también opinó sobre la acción que le costó la pole a uno de sus pupilos de la Academia, Pecco Bagnaia, y que con más paneles luminosos para advertir del peligro en la pista se podría haber evitado.

"Los paneles son útiles, porque ahora en MotoGP las banderas amarillas están algo obsoletas, cuesta verlas. También es un tema económico. En el caso de Pecco, un panel lo habría visto mejor, pero donde estaba la bandera amarilla no habría cambiado mucho, porque la curva es a izquierdas", zanjó.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

