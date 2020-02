Juntar a Rossi y Lorenzo "sería grandioso" para Petronas

El Petronas Yamaha SRT fue la gran sorpresa de la temporada 2019. El equipo satélite de Yamaha demostró inmediatamente estar a la altura de la situación permitiendo a sus pilotos a luchar constantemente por las primeras posiciones. Sin embargo, a partir de 2021 los malayos perderán a Fabio Quartararo, que subirá al oficial, pero se convierten en un destino lógico para Valentino Rossi si el italiano decide no retirarse.

Johan Stigefelt, director de Petronas, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, contó las primeras llamadas al equipo antes del año pasado: "Todo comenzó en Jerez 2018, cuando Ezpeleta llamó a Razlan (Razali) para hablarle de esa oportunidad. Después del visto bueno de Malasia, las cosas fueron muy rápido. Pero tener a Pedrosa con Morbidelli era más un deseo de Dorna. En realidad, nosotros nunca hablamos directamente con Dani".

Sin embargo, el equipo Petronas dio un gran golpe al contratar a Quartararo hace un año. El francés era en ese momento un talento muy destacado que sin embargo no había podido ganar en Moto2.

El ex piloto sueco explicó: "He estado siguiendo a Fabio desde que era un niño y no tenía dudas de que era un mega talento. Cuando nos enteramos de que Pedrosa se retiraba, en Barcelona vimos Razlan y yo Moto2 y nos dijimos que había que ficharlo. Fabio es una gran persona. Tiene mucho carisma, siempre sonríe y es feliz. Con Franco forma una gran pareja, Morbidelli también es una persona excepcional y ha aportado energía positiva al equipo. Fabio me recuerda al primer Lorenzo".

Y precisamente de Lorenzo habló Stigefelt. El mallorquín ha vuelto a Yamaha como probador y ya no descarta el regreso total en 2021. Ante la posibilidad de tenerlo en el equipo satélite junto a Rossi (Viñales y Quartararo están confirmados para el equipo oficial de 2021), respondió: "Para mí, Valentino es el mejor de la historia. El mejor. La filosofía de nuestro equipo es fichar nuevos talentos de Moto2. Sin embargo, los dos son leyendas del motociclismo, por lo que sería algo grandioso".

↓ 15 pilotos que volvieron a MotoGP después de dejar el campeonato ↓