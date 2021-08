Rossi: Tengo que mejorar un segundo para estar en el top 10

Después de conseguir su mejor resultado de la temporada en el pasado Gran Premio de Austria, Valentino Rossi mantuvo un buen tono en el arranque del fin de semana británico, al acabar la primera jornada entre los diez primeros.

“Ha sido una día positivo porque tuve buenas sensaciones con la moto desde la mañana, aunque no pude demostrar todo mi potencial porque al final de la sesión encontré un poco de tráfico en la pista y, posteriormente, sacaron la bandera roja”, en referencia a la caída de Marc Márquez en el FP1.

“Por la tarde continuamos trabajando bien, perdimos un poco de tiempo probando la goma dura trasera, que es demasiado dura para estas temperaturas tan bajas. Al final pude hacer dos buenas vueltas con el compuesto blando y meterme entre los diez primeros”, resumió el astro italiano.

“Me ha divertido mucho porque Silverstone es una pista que me encanta y con el nuevo asfalto es mucho más divertido pilotar la MotoGP aquí. Hizo frío, pero la pista estuvo seca y esto es positivo en este circuito, esperemos que el fin de semana se mantenga en estas condiciones”.

“Si la pista se mantiene seca, como dicen las previsiones, el FP3 será una sesión crucial y hay que mantenerse en el top 10, pero para conseguirlo necesitaré mejorar un segundo mi tiempo. Todos los demás serán muy rápidos y la pista mejorará, así que deberemos encontrar el modo de mejorar también nosotros. Vamos a intentarlo seguro”.

Rossi anunció, tras el parón veraniego, que se retirará a final de temporada y, poco después, que va a ser padre, un cambio radical en su vida que parecen haberle ayudado a ser más competitivo que en la primera parte del curso.

“Son cuestiones técnicas las que me están ayudando en esta segunda parte de la temporada. En la primera esperaba ir mejor en algunas pistas, sobre todo Assen y Barcelona, pero tuve problemas con la moto, sobre todo en las primeras vueltas a nivel de feeling con el tren delantero”, argumentó.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las mejores fotos del GP de Gran Bretaña)

“Trabajamos mucho durante el verano y en Austria, que era una pista sobre el papel difícil, me encontré mejor. Esta de Silverstone debería ser una pista más favorables, por tanto hay que hacer todo lo posible para estar mañana por la mañana entre los diez primeros. Luego veremos hasta dónde podemos llegar”.

El nuevo asfalto aplicado en algunas partes del circuito ha mejorado también la cosas.

“Silverstone es una de las pocas pistas que, probablemente, ha mejorado con los cambios. Pero sobre todo es una gran ayuda el nuevo asfalto, porque antes era diferentes en según que zonas y con muchos baches, ahora es muy plano y te ofrece mucho agarre”, aseguraba.

“Sobre el papel es una buena pista para Yamaha, que siempre va fuerte cuando tiene agarre. También es un verdadero placer pilotar aquí, con un mix entre los circuitos old style y los modernos. Es largo y rápido y podemos usar todos los caballos de potencia. No sé si aquí el piloto puede marcar la diferencia respecto a otros circuitos, al final los circuitos que parecen fáciles no lo son en absoluto”, zanjó Il dottore.