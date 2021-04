Rossi piensa que Márquez será fuerte desde el primer momento

Una de las grandes incógnitas con la reaparición de Marc Márquez es la reacción del resto de pilotos, básicamente los que cuentan para el campeonato, los que aspiran a ganar y mantener por segundo año al de Honda alejado del título.

La mayoría de favoritos, presentes en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Portugal, a la que también asistió Márquez, mostraron su alegría, al menos públicamente, por el regreso del corredor español, que mantuvo en todo momento que va a tomarse las cosas con mucha calma este fin de semana.

Marc agradeció las palabras de apoyo, después de encontrarse este jueves con la mayoría de pilotos por el paddock o en los diferentes platós de televisión, como fue el caso de su archirival Valentino Rossi, al que pudo ver en la zona de las TV.

“Nos hemos cruzado pero no hemos tenido ocasión de hablar”, dijo Marc respecto al encuentro con Valentino. “Con el resto nos hemos visto y todos me han dado la bienvenida, sin mucho más”, agregó.

Sin embargo, no son pocos los que piensan que Marc vuelve porque ya está cien por cien recuperado y que irá rápido desde el principio, como el propio Rossi, al que le preguntaron por la reaparición del catalán.

“Hay muchas expectativas puesta en Márquez. Todos quieren entender su nivel, sus sensaciones, pero creo que está en muy buena forma y que estará fuerte a partir de mañana por la mañana”, dijo el italiano.

También el líder del Mundial, Johann Zarco, habló sobre el regreso de Marc.

“Considero que es algo muy positivo, y lo principal es que es muy importante para Marc. No me puedo imaginar cómo ha sido, una persona llena de energía tener que quedarse en casa y con las duda de saber si iba a recuperar la movilidad del brazo. Imagino que está nervioso, me siento muy feliz de que pueda eliminar las dudas y volver a pilotar”, dijo el francés.

También el campeón del mundo, Joan Mir, dio la bienvenida al lesionado.

“Estoy feliz porque Marc esté aquí, los años anteriores fue la referencia y que esté aquí es una gran oportunidad para aprender de él. A ver que grado de competitividad va a tener”, se preguntó el de Suzuki.

Fabio Quartararo, ganador de la segunda carrera de Qatar y duro rival de Marc en 2019 como rookie también se alegró.

“Es fantástico para él después de un periodo tan largo, también para el campeonato, cuando eres ocho veces campeón y no puedes estar ahí una temporada es complicado, era un año extraño, es fantástico volver a contar con su presencia, y para todos contar con el referente”, señaló.

“Para todos es algo positivo, a nadie le gusta que un piloto esté un año fuera de las pistas, nuestra vida es montar en moto y que pueda volver a estar es increíble. Los pilotos somos rivales en la pista, pero fuera tenemos buena relación y es importante que vuelva a estar”, dijo por su parte Maverick Viñales, ganador en la primera carrera del año, en Qatar.

Por último, Miguel Oliveira, ganador aquí el año pasado, se mostró igualmente encantado con el regreso de Marc.

“Muy feliz por él, por fin se puede ver como una persona normal después de un accidente tan grave. Deportivamente estamos emocionados porque pese a que la temporada pasada fue muy buena, nos faltaba el dominador de la última década”.

