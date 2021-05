Rossi: no seguiría solo por ver público en las gradas

Con 42 años y más de un cuarto de siglo en el Mundial, Valentino Rossi regresa a Mugello, el que ha sido durante décadas su jardín particular, para afrontar el que podría ser, si finalmente decide colgar el mono a final de año, su última carrera en este trazado.

“Esta semana siento algo más de presión por ser Mugello. Pero este año es algo más fácil porque el paddock está casi vacío”.

El hecho de que este fin de semana, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, no pueda haber aficionados resta un poco de magia al fin de semana, pero el hecho de que el próximo año sí la haya no es un motivo de peso para Rossi a la hora de decidir o no extender su carrera un año más.

“Volver aquí cuando haya aficionados no es una razón para no retirarme. Si quiero verles, puedo venir a ver la carrera el año que viene. Es complicado que siga solo por ver aficionados en las gradas. No hay que pensar en si es el último gran premio en Mugello, o no. Hay que afrontarlo como un fin de semana especial más aquí”, argumentó el corredor del equipo Petronas este jueves en la previa de la cita italiana.

Otro tema que Rossi tiene encima de la mesa es cerrar un acuerdo para el suministro de prototipos de su nuevo equipo de MotoGP, el Aramco VR46, que debuta en 2022.

“Para el año que viene estamos hablando con Yamaha y Ducati. Aún no está cerrado, pero podemos tener noticias la semana que viene o en diez días”, aseguró.

Rossi pudo confirmar algunas mejoras encontradas en el test de Jerez durante los entrenamientos en Le Mans, algo que no se vio reflejado en carrera por la irrupción de la lluvia. Y ahora espera poder refrendarlo en un trazado tan especial para él.

“Este es un lugar especial para todos los aficionados italianos al motociclismo. En Le Mans fui algo mejor, pero por desgracia las condiciones meteorológicas complicaron mucho las cosas, así que vamos a tratar de confirmarlo aquí”, dijo.

Pese a insistirle sobre su futuro, Rossi mantiene su hoja de ruta de esperar hasta el verano para tomar la decisión de seguir o no. El calendario llega ahora a pistas como la italiana, Barcelona o Assen en las que ha logrado grandes éxitos, y donde reencontrarse con mejores sensaciones.

“Estamos en un momento importante del Mundial, con cuatro carreras en cinco semanas. Después de Assen (27 de junio) tendremos un mes de parón, y en ese periodo todo el mundo comenzará a pensar en 2022. Entonces tomaré mi decisión, pero no es solo mía; también es la de Yamaha y la de Petronas, tenemos que vernos para saber qué planes tenemos cada uno. Pero está claro que estas carreras son muy importantes para ver si consigo ser competitivo”, subrayó.

Las fotos de la temporada 2021 de Valentino Rossi en MotoGP

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, cambio de moto 2 / 50 Foto de: Dorna Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images