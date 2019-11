Rossi: "Es la tercera vez que probamos la moto de 2020, y aún no está lista"

Cheste.- Yamaha ponía en pista el motor 2020 por primera vez a principios del pasado mes de agosto en el test de Brno. Unas semanas más tarde volvía a probarlo en Misano. En ambas ocasiones las sensaciones eran positivas, pero señalaba que no era suficiente.

La marca de los diapasones también ha estado trabajando en los últimos meses en el desarrollo de un nuevo basculante de carbono. Así, junto al nuevo chasis y aerodinámica, la nueva M1 de 2020 va tomando forma.

"Para ser el primer día no estuvo mal, al final tuve un buen ritmo", resumió Rossi. "La sensación con la moto de 2020 es positiva. Es la tercera vez que la probamos, y aún no está lista. Es distinta en chasis y motor. El nuevo chasis es algo distinto, pero no demasiado. El basculante de carbono a mí me gusta, pero como hemos tenido tantos problemas con la goma trasera lo hemos dejado un poco de lado. Los puntos clave que debemos mejorar son la electrónica y el motor".

La compañía de Iwata tiene clara la dirección a seguir en cuanto al motor 2020. Al contrario que hace una año, se presentó en Valencia con una sola versión.

"Este no es el motor definitivo, es un paso intermedio y en Sepang llegará algo más. Ya lo habíamos probado, pero esta es una evolución. Hay mucho trabajo y Yamaha también lo sabe. El camino es largo porque la diferencia es grande", afirma.

"El año pasado teníamos tres motores para comparar, y ahora tenemos uno que hay que mejorar. Hay menos lío. Diría que vamos en la dirección correcta. La recta aquí es corta, pero ya hemos notado una ligera mejoría. La impresión es buena", añade.

En el box del #46 también había otra importante novedad. Tras seis años trabajando con Sylvano Galbusera, el español David Muñoz tomaba el relevo como nuevo ingeniero de pista.

"Con David Muñoz la primera impresión es muy positiva, aunque es muy pronto. La organización del trabajo será igual, pero él necesita experiencia. Seguramente necesitará algo de tiempo, pero el invierno debería ser suficiente", zanja il dottore, que acabó la jornada noveno a 0.849 segundos de Quartararo.