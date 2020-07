Rossi pide que Yamaha lo apoye y crea en él

Tras un arranque de temporada desolador el pasado fin de semana en Jerez, Valentino Rossi reaccionó en la primera jornada del Gran Premio de Andalucía, que se celebra en el mismo trazado de Jerez.

El italiano, en el entrenamiento de la mañana, marcó el segundo mejor tiempo (1:37.205), solo superado por su compañero de equipo, Maverick Viñales, que rodó 0.142 segundos más rápido. Por la tarde, los tiempos en general fueron más lentos, por lo que el crono de Rossi perduró como el segundo mejor del día.

Pero lo más importante, según destacó el propio Rossi, fue el ritmo.

“Tuvimos un buen ritmo, bastante alineado con el de los mejores. El pasado fin de semana fue muy difícil, muy duro, iba muy despacio”, recordó Valentino este viernes por la tarde en Jerez.

“Es un problema que llevamos arrastrando de mucho tiempo, tratamos de cambiar el setting de la moto para buscar una mejora. Por la mañana me encontré mejor, con el fresco me sentí bien, con un buen paso. Por la tarde fue un poco más duro, sufrimos, pero giramos con las gomas usadas y no fue mal del todo. Hay dos o tres puntos de la pista que no son fantásticos para mí, hay que seguir trabajando mañana para mejorar en esos sitios”, resumió Rossi la primera jornada de entrenamientos.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El pasado domingo, Rossi no pudo acabar la carrera por un fallo en su moto, que se puso en ‘modo seguro’ y tuvo que abandonar. Para este fin de semana, el italiano ha introducido cambios de puesta a punto, que se unen a los muchos vividos desde el final de la pasada temporada.

“Hemos cambiado algunas cosas en el equipo, necesitábamos una dirección técnica diferente y tiempo para que encaje todo. No es fácil cambiar las cosas, aunque desde fuera parece que lo sea”, dijo.

“Lo importante es que mi equipo y Yamaha me apoyen y crean que puedo ser fuerte”, subrayó el #46.

“Esperemos que sea el camino acertado, la semana pasada fue muy frustrante para mí. Fue una carrera muy difícil. Creo que puedo ser mucho más competitivo, hay que trabajar mucho, pero soy optimista con los cambios que hemos hecho”.

Con el calor de la tarde, el bajón competitivo de las Yamaha es evidente, por la subida de las temperaturas.

“Por la tarde es muy difícil para todos y en carrera aún más, al hacer mucho calor y correr después de las Moto2. Hoy he sufrido, pero no usé las gomas nuevas por la tarde. Pero hay que esperar. Para ser el primer día no ha estado mal, he tenido un buen ritmo y he estado con los más rápidos. Mañana por la mañana será crucial el time attack para estar entre los 10 primeros, tenemos mucho que trabajar. Hay varios puntos donde lo puedo hacer mejor”, insistió.

Por último, Rossi valoró el cambio de norma en torno a las banderas amarillas, que según algunos, como Danilo Petrucci, puede dar pié a la picardía de algunos pilotos.

“Ahora [con el cambio] es más complicado, porque si estás haciendo la vuelta buena y sacan bandera te cortan. La goma solo aguanta una vuelta, así que habrá que ir con cuidado [en la Q2]. Hemos visto que ha pasado en F1, pero espero que todos jueguen limpio porque es algo que se hace por la seguridad general”, finalizó respecto al tema.