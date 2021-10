Rossi: los pilotos peligrosos en Moto3 son los mismos siempre

En un fin de semana difícil para el italiano, Valentino Rossi logró cruzar la meta en la 15ª posición, muy lejos del segundo puesto conseguido la última vez que el Mundial de MotoGP visitó Austin, un dato que escenifica el bajón de prestaciones experimentado en ese periodo por el legendario corredor, que apura sus últimas carreras antes de colgar definitivamente el mono a final de temporada.

Rossi partía penúltimo (20º) en parrilla, pero logró apañárselas para remontar posiciones tras optar por montar el neumático medio trasero, el único que lo hizo de toda la parrilla, junto a Brad Binder.

“Fue una de las carreras más difíciles de mi vida desde el punto de vista físico, porque esta pista es muy exigente, además hacía mucho calor y hay muchos baches, por lo que fue muy difícil”, resumió Valentino el domingo por la noche desde Austin.

Una decimoquinta posición que le valió un punto en su casillero, pero sobre todo le proporcionó algunas buenas sensaciones, algo de lo que va escaso en los últimos tiempos.

“Al final también fue una buena carrera si miramos mi ritmo, porque montó el neumático medio y logré ser consistente hasta el final, logrando completar varios adelantamientos. El problema es que no fui lo suficientemente competitivo, pero en relación a mi velocidad, no fue una mala carrera”, argumentó.

Mientras la práctica totalidad de la parrilla optó por la goma blanda trasera, Rossi decidió explorar otras opciones.

“Usé el medio porque durante los entrenamientos me sentí más cómodo con él. Por la mañana también probé el blando en el Warm Up, pero fui lento y no me gustó demasiado. Decidimos seguir nuestro camino, aunque solo Binder y yo usamos ese compuesto, pero fue la elección correcta, porque pude mantener un ritmo constante y llevar un puntito a casa”, valoró su decisión.

El Mundial regresa ahora a Europa para afrontar las tres últimas paradas del curso, Misano, Portimao y Valencia, donde Rossi pondrá el punto y final a una carrera de leyenda.

“Ahora descansaré un par de días, luego tendré que entrenar duro para afrontar las tres últimas carreras, porque en Austin ha sido muy duro desde el punto de vista físico. Para rendir al máximo tienes que estar al 100% y ser muy joven. La primera parte puedo intentarla, la segunda es ya muy difícil para mí. En cualquier caso, intentaré entrenar más intensamente”, dijo entre risas el corredor, de 42 años.

La carrera de Moto3, una ruleta rusa

Como no podía ser de otra manera, la pidieron a Valentino su opinión sobre el dramático accidente de la carrera de Moto3 y la posterior sanción de dos carreras para el joven piloto turco Deniz Oncu, que deberá quedarse en casa los dos siguientes grandes premios.

“Personalmente, creo que fue un error reiniciar la carrera de Moto3 al sprint con solo cinco vueltas, porque se convirtió en una ruleta rusa. Deberían haber intentado mover a Salac (cuya caída provocó la bandera roja) más rápido y no parar la primera carrera, porque una segunda salida es muy peligrosa. Los pilotos de Moto3 ya están fuera de control en una carrera normal, así que imagínate en una a solo cinco vueltas”.

Oncu se enganchó con la rueda de Jeremy Alcoba y provocó un accidente múltiple en el que se vieron involucrados varios pilotos, entre ellos Pedro Acosta y Andrea Migno, por lo que fue duramente castigado.

“La penalización es correcta, porque con este precedente un piloto lo pensará mejor antes de volver a hacer algo así. Tenían que hacer algo, y dejarle en casa dos carreras era lo mínimo. Es correcto tomar una medida seria, porque la situación está fuera de control y al final los pilotos peligrosos son siempre los mismos. Si ves una carrera de Moto3, sabes quiénes son, por lo que los comisarios también deberían centrarse en eso: dos carreras de sanción, y si reinciden, cinco, porque hay que intentar educar a los que siempre provocan estos accidentes”.

Valentino se mostró especialmente sensible con lo sucedido, seguramente porque en la caída estuvo involucrado uno de sus chicos de la VR46 Academy.

“Oncu adelantó por la recta a pesar de que sabía que tenía un piloto justo pegado, lo que provocó un accidente potencialmente fatal. Me asusté mucho, especialmente porque Migno también estaba involucrado, pero Acosta también hizo un vuelo increíble contra las barreras, tuvimos mucha suerte de que todos estén bien”.

“La situación debe cambiar antes de que pase algo grave, por eso es justo que los que cometen errores se queden en casa. El motociclismo ya es peligroso de por sí, así que los pilotos jóvenes deben entender que hay que respetar tu propia seguridad y la de tus oponentes, que es más importante que ganar. En cambio, estos chicos conducen como locos, porque desde pequeños les enseñan a poner al rival en una posición difícil”, zanjó muy critico el #46.

