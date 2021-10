Rossi: Quartararo puede abrir un ciclo en MotoGP

Al margen de Fabio Quartararo, el gran protagonista del este domingo en Misano tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP, fue Valentino Rossi quien acaparó también una buena parte de los focos al terminar la carrera.

El italiano remontó desde el último lugar de la parrilla hasta el 10º en meta, su segundo mejor resultado de la temporada, lo que le permitió despedirse con una sonrisa de sus fans, que llenaron las gradas.

"Hoy estoy contento porque he hecho una buena carrera y ha sido la mejor manera de despedirme. No quería hacer una mala carrera y quedarme atrás, así que traté de mantenerme concentrado, porque salir desde el fondo de la parrilla siempre es difícil. Me sentí bien con la moto y los neumáticos, en seco mi potencial podía ser mejor. Pude tener un poco de batalla y algunos adelantamientos, así que al final terminé entre los 10 primeros", resumió Il Dottore.

Para esta ocasión tan especial, Rossi lució un nuevo diseño casco que homenajeaba a esos seguidores que le han acompañado durante más de dos décadas en los circuitos de todo el mundo. Además, el equipo Sky VR46 cambió su decoración y tiñó un poco más de amarillo si cabe el trazado.

"Este día es inolvidable, porque fue el último de Misano, con las motos amarillas de nuestro equipo con las palabras "Gracias Vale" escritas en ellas, con todos mis amigos llevando camisetas amarillas. Fue una agradable sorpresa, no lo sabía. En la vuelta de honor me detuve debajo de la tribuna de mis fans y les lancé mi casco. Esta es la mejor manera de saludar a todos los aficionados, porque había un ambiente realmente estupendo en el circuito. Tanta gente, un hermoso día soleado: fue realmente emocionante. Todas estas cosas las recordaré", comentó el #46.

El de Tavullia felicitó al nuevo campeón del mundo, Quartararo. Con 22 años, Rossi cree que puede marcar una era en MotoGP. Además, tras la llegada de Franco Morbidelli al equipo oficial, Yamaha se ha asegurado el futuro.

"Quartararo se merecía totalmente este campeonato, porque fue muy fuerte. Ha conseguido grandes resultados, incluso en circuitos en los que Yamaha estaba en desventaja, así que es justo que sea campeón del mundo. Siempre ha sido fuerte, sin cometer errores, así que se merece los cumplidos. Creo que Yamaha con él y Morbidelli el próximo año es uno de los más fuertes. Fabio puede abrir un ciclo, pero Franco también ha demostrado que puede ganar, así que se presionarán para mejorar y creo que habrá trabajo para Lin Jarvis. Yamaha siempre busca dos pilotos fuertes y creo que los ha encontrado", apuntó.

Quien no pudo alargar más la pelea fue Pecco Bagnaia. Rossi trató de persuadir sin éxito a su pupilo para que no montara el neumático delantero duro en la carrera. Una decisión que terminó siendo errónea.

"Para mí el duro delantero era demasiado peligroso hoy. Intenté decírselo a Pecco, pero al final lo puso. Desgraciadamente, la temperatura bajó en la última parte de la carrera y con el delantero duro es así, se necesita muy poco para caer. Es una pena, porque Pecco ha sido el piloto más rápido hoy, así que podría haber mantenido el campeonato abierto. Es una verdadera lástima", remachó.