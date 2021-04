Rossi: “Me robaron el mundial de MotoGP 2015; ahora tendría 10"

Aunque muchas veces ha asegurado que no es una obsesión para él, lo cierto es que ganar el 10º mundial es el gran sueño de Valentino Rossi, que a sus 42 años sigue en activo luchando por un título que, asegura, le "robaron" en 2015.

En una entrevista, Valentino repasa sus más de 25 años en el campeonato de mundo y cuando le preguntan por lo peor de todos estos años lo tiene claro.

“Borraría la carrera de Valencia 2006, ahora tendría 10 títulos, incluso después del robo de 2015”, explica en conversación con La Gazzetta dello Sport, en referencia a la carrera del Gran Premio de Valencia de aquel año, en la que se fue al suelo, perdiendo el campeonato por cinco puntos frente a Nicky Hayden.

También explica el italiano lo mejor en este cuarto de siglo largo de competición.

“Mis mejores recuerdos son 2001, porque fue el último Mundial de las 500cc y por lo tanto la última oportunidad de tener ahí una batalla a ‘muerte’ con Max Biaggi, fue maravilloso. Luego, en 2004, con la victoria en el debut en Welkom con Yamaha. Deportivamente el momento más hermoso. Y 2008: para muchos, ya estaba acabado, viejo. Sin embargo, cambiamos a [los neumáticos] Bridgestone y le gané a [Casey] Stoner”.

Durante la conversación, Rossi se sorprende de que algunos aficionados no entiendan por qué, pese a su edad y a las pocas prestaciones que exhibe en los últimos años, quiera mantenerse en activo.

“Mi razonamiento es muy simple y se me hace extraño que algunas personas o lo entiendan, tal vez mi forma de pensar es diferente. Me gusta cómo me siento, la sensación de correr, la adrenalina que da ganar, subir al podio o, simplemente, tener una buena carrera”, explica.

“Cuando eso pasa, me siento muy bien durante unos días, me encanta tener esa sensación. Sé muy bien que al final el tiempo me ganará, desafortunadamente es así para todos, pero trato con todas mis fuerzas de ponérselo lo más difícil posible, y esa es la única razón por la que sigo corriendo".

Rossi renunció a retirarse en la cima y ha preferido mantenerse en activo a pesar de que no gana el título desde 2009 y su última victoria data de 2017.

"En mi opinión, lo que pierdes al dejar de hacer lo que más te gusta, es más de lo que ganas al renunciar cuando estás en la cima de tu carrera”, argumenta.

“Y por cierto, nunca se sabe si realmente ha terminado. En 2013, a mi regreso a Yamaha, todos me daban por acabado. En cambio, si no me hubieran robado mi Mundial, en 2015 habría ganado otro, habría sido el 10º, extendiendo mi vida deportiva ganadora hasta seis años más. Por supuesto, no quiero ser 12º o 16º. Y si quisiera dejarlo en la cima, debería haberlo hecho hace unos años. Pero sigo creyendo y quiero intentarlo”, asegura.

Por último, Rossi considera que no está en riesgo el legado que va a dejar tras una carrera tan larga, pese a que el final no está siendo el esperado.

“Fui el primer piloto moderno de MotoGP, fui el primero en muchas cosas, que se han convertido en una lección para muchos pilotos de ahora. Empecé muy joven, y con 20 años ya estaba en 500 [la máxima categoría entonces] y mi camino ha sido seguido por todos. Hay algunas cosas que he hecho que todo el mundo ha copiado”, zanja el de Tavullia.

Todas las victorias de Valentino Rossi en 500cc/MotoGP

1. Gran Premio de Gran Bretaña 2000 1 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2. Gran Premio de Río 2000 2 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3. Gran Premio de Japón 2001 3 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4. Gran Premio de Sudáfrica 2001 4 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5. Gran Premio de España 2001 5 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6. Gran Premio de Catalunya 2001 6 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7. Gran Premio de Gran Bretaña 2001 7 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8. Gran Premio de la República Checa 2001 8 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9. Gran Premio de Portugal 2001 9 / 89 Foto de: Marlboro Yamaha Team 10. Gran Premio del Pacífico 2001 10 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11. Gran Premio de Australia 2001 11 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12. Gran Premio de Malasia 2001 12 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13. Gran Premio de Río 2001 13 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14. Gran Premio de Japón 2001 14 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15. Gran Premio de España 2002 15 / 89 Foto de: Richard Sloop 16. Gran Premio de Francia 2002 16 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17. Gran Premio de Italia 2002 17 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18. Gran Premio de Catalunya 2002 18 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19. Gran Premio de Holanda 2002 19 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20. Gran Premio de Gran Bretaña 2002 20 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21. Gran Premio de Alemania 2002 21 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22. Gran Premio de Portugal 2002 22 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 23. Gran Premio de Río 2002 23 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 24. Gran Premio de Australia 2002 24 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 25. Gran Premio de Japón 2003 25 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 26. Gran Premio de España 2003 26 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 27. Gran Premio de Italia 2003 27 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 28. Gran Premio de la República Checa 2003 28 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 29. Gran Premio de Portugal 2003 29 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 30. Gran Premio de Río 2003 30 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 31. Gran Premio de Malasia 2003 31 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 32. Gran Premio de Australia 2003 32 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 33. Gran Premio de Valencia 2003 33 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 34. Gran Premio de Sudáfrica 2004 34 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 35. Valentino Gran Premio de Italia 2004 35 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 36. Gran Premio de Catalunya 2004 36 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 37. Gran Premio de Holanda 2004 37 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 38. Gran Premio de Gran Bretaña 2004 38 / 89 Foto de: Fabrice Crosnier 39. Gran Premio de Portugal 2004 39 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 40. Gran Premio de Malasia 2004 40 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 41. Gran Premio de Australia 2004 41 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 42. Gran Premio de Valencia 2004 42 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 43. Gran Premio de España 2005 43 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 44. Gran Premio de China 2005 44 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 45. Gran Premio de Francia 2005 45 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 46. Gran Premio de Italia 2005 46 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47. Gran Premio de Catalunya 2005 47 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 48. Gran Premio de Holanda 2005 48 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 49. Gran Premio de Gran Bretaña 2005 49 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 50. Gran Premio de Alemania 2005 50 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 51. Gran Premio de la República Checa 2005 51 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 52. Gran Premio de Qatar 2005 52 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 53. Gran Premio de Australia 2005 53 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 54. Gran Premio de Qatar 2006 54 / 89 Foto de: Camel Media Service 55. Gran Premio de Italia 2006 55 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 56. Gran Premio de Catalunya 2006 56 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 57. Gran Premio de Alemania 2006 57 / 89 Foto de: Team Gresini 58. Gran Premio de Malasia 2006 58 / 89 Foto de: Camel Media Service 59. Gran Premio de España 2007 59 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 60. Gran Premio de Italia 2007 60 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 61. Gran Premio de Holanda 2007 61 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 62. Gran Premio de Portugal 2007 62 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 63. Gran Premio de China 2008 63 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 64. Gran Premio de Francia 2008 64 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 65. Gran Premio de Catalunya 2008 65 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 66. Gran Premio de Estados Unidos 2008 66 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 67. Gran Premio de la República Checa 2008 67 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 68. Gran Premio de San Marino 2008 68 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 69. Gran Premio de Indianápolis 2008 69 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 70. Gran Premio Japón 2008 70 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 71. Gran Premio de Malasia 2008 71 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 72. Gran Premio de España 2009 72 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 73. Gran Premio de Catalunya 2009 73 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 74. Gran Premio de Holanda 2009 74 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 75. Gran Premio de Alemania 2009 75 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 76. Gran Premio de la República Checa 2009 76 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 77. Gran Premio de San Marino 2009 77 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 78. Gran Premio de Qatar 2010 78 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 79. Gran Premio de Malasia 2010 79 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 80. Gran Premio de Holanda 2013 80 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 81. Gran Premio de San Marino 2014 81 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 82. Gran Premio de Australia 2014 82 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 83. Gran Premio de Qatar 2015 83 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 84. Gran Premio de Argentina 2015 84 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 85. Gran Premio de Holanda 2015 85 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 86. Gran Premio de Gran Bretaña 2015 86 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 87. Gran Premio de España 2016 87 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 88. Gran Premio de Catalunya 2016 88 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 89. Gran Premio de Holanda 2017 89 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images