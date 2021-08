Rossi: Vi lo que hizo Viñales en la Yamaha y esperaba algo peor

Spielberg.- Rossi y Viñales compartieron el garaje del equipo oficial de Yamaha a lo largo de cuatro temporadas, desde la llegada del español, en 2017, hasta que el #46 fue reemplazado por Fabio Quartararo, este 2021.

Siempre tuvieron una gran relación y entre ellos nunca hubo la tensión que, por ejemplo, sí existió en la época en la que Il Dottore tuvo que cohabitar con Jorge Lorenzo.

El hecho de competir con el Sepang Racing Team (SRT), dice Rossi, le impide tener una perspectiva completa de los evidentes problemas que han llevado al español y a Yamaha hasta el punto en el que se encuentran ahora, a la espera de que el conflicto se resuelva de alguna manera, seguramente poco amistosa.

Este viernes, después de que se distribuyera la secuencia de la última vuelta de Viñales el domingo pasado, en la que se ve cómo circula anormalmente lento, erráticamente y dando inexplicables acelerones, Rossi dijo la suya. A tenor de lo visto, el de Tavullia afirmó que la cosa no era para tanto, y que se lo imaginaba peor.

“He visto las imágenes y digamos que me lo esperaba peor. Es verdad que ha llegado un poco al limitador (del motor), da dos o tres acelerones. Tampoco sé si eso que se ve es lo peor, pero no me parece nada extremo”, dijo Rossi este viernes.

Al multicampeón se le preguntó también por el concurso de Dani Pedrosa en la prueba de la semana pasada, en la que regreso a la competición tras dos años y medio de retiro, y en la que se las apañó para terminar entre los diez primeros. El #46, que se retirará a final de esta temporada, habló sobre una hipotética vuelta puntual como invitado, algo que no ve demasiado probable en estos momentos.

“No creo que haga un wild card, porque en comparación con Dani y Cal [Crutchlow], soy mayor que ellos. Es evidente que echaré de menos correr. Una cosa sería probar la moto, y otra, muy distinta, correr como han hecho ellos dos”, zanjó Rossi, que calificó como “una auténtica lástima”, el que Petronas desaparezca del paddock en 2021.

(Haz click sobre la imagen para ver las fotos de Valentino Rossi en el GP de Austria 2021 de MotoGP)