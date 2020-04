Rossi: Yamaha tal vez deba hacer cinco motos en 2021

El multicampeón italiano está, como todo el mundo, sufriendo el estado de emergencia derivado del COVID19, confinado en su residencia de Tavullia.

Con el Mundial de MotoGP suspendido, por el momento, Valentino Rossi entiende que la 2020 no va a ser una temporada normal, y que en estas circunstancias no sería justo despedir una exitosa carrera deportiva de 25 años, por lo que seguirá corriendo en 2021 a la espera de que todo vuelva a la normalidad.

En una conversación emitida en las redes sociales del equipo Yamaha, Valentino, de 41 años, explica que ha tenido mucho tiempo para pensar en su futuro.

“Es una situación extraña que se está alargando mucho, tienes más tiempo para ti mismo y para pensar en todo, en mi caso para pensar en el futuro. Es como si hubiéramos tenido dos meses completos de vacaciones, pero que no lo son porque estamos encerrados en casa. De todos modos es mucho tiempo para pensar, cuando lo que estamos acostumbrados es a movernos por todo el mundo sin pensar demasiado”, explica el italiano.

En estos momentos tan delicados, sobre todo en Italia, uno de los países más afectados por el COVID19, Rossi destaca el papel de los sanitarios.

“La situación es difícil para todos en todo el mundo, pero seguramente para algunas personas lo es más, especialmente las que trabajan en la primera línea. Para ellos no solo es una situación difícil, también es peligroso tratar de ayudar a salvar muchas vidas. Así que quiero trasladarles todo mi apoyo, un gran abrazo virtual, ellos son nuestros héroes en este período. Muchas gracias y no os rindáis”.

Con tanto tiempo para pensar en su futuro inmediato, la charla derivó hacía dónde piensa enfocar su vida una vez deje de competir en MotoGP.

“Tenemos muchos buenos programas para el futuro cuando me retire de MotoGP. Tenemos nuestro propio equipo en Moto2 y Moto3 que disfrutamos mucho. Por eso queremos intentar continuar, especialmente por los jóvenes pilotos italianos. Este es el primer programa. El segundo sería correr en coche. Quiero competir en algún campeonato y hacer un programa de siete u ocho carreras cada año. Este es el plan para el futuro”.

De cara a este 2020, Rossi introdujo una importante novedad en su equipo, reemplazando a Silvano Galbusera como jefe de mecánicos y llegando en su lugar el español David Muñoz.

“Hicimos los test invernales juntos, así que trabajé con él en Valencia, Jerez, Malasia y Qatar, y la primera impresión es muy positiva. Tiene una forma diferente de trabajar, porque David no tiene mucha experiencia, pero es un mecánico jefe muy joven. Me siento bien porque tiene un enfoque muy bueno, siempre está muy tranquilo y también tiene una buena relación con el resto de mi equipo, todos mis mecánicos. El ambiente en el equipo es muy positivo porque todos están muy felices. Así que esto es sin duda una gran ayuda para conseguir resultados. También bajo el punto de vista técnico, él está muy listo para cualquier cosa, conoce la moto, trabajó durante el invierno para estar preparado, y tengo mucha curiosidad por hacer un fin de semana de carrera juntos porque creo que tenemos más potencial que el año pasado”.

Unos fines de semana que, de momento, no se vislumbra cuándo llegarán, aunque existen ya sobre la mesa algunas propuesta de parte de los organizadores.

“Para mí, la mejor manera es comenzar sería en agosto o septiembre, e intentar hacer 10 o 12 carreras en los mejores circuitos del mundo, pero ¿dónde tienen las mejores condiciones? Quizá podemos comenzar en septiembre y terminar en diciembre en Australia o Tailandia, donde hace calor en esa época”.

Rossi tiene algunas reticencias sobre algunas de las ideas que han ido surgiendo.

“Espero que no haya una carrera múltiple en la misma pista, y tampoco me gustan las carreras dobles el mismo fin de semana, como Superbikes. Para mí es mejor tal vez hacer ocho fines de semana reales, o 10 o 12 si se puede en las mejores pistas. También sería una gran pena que fueran a puerta cerrada para todos, porque competimos por los aficionados, pero es mejor correr sin público que no correr”.

Otra situación que Valentino considera complicada es la de empezar a correr sin un test previo de preparación.

“Esto será algo muy nuevo, porque nunca ha pasado que hayamos estado lejos de la moto tanto tiempo. Pero por lo general, de todos modos, cuando empiezas el primer test de pretemporada, siempre tienes miedo, o yo personalmente, de que no pueda ser tan rápido como el año anterior. Pero al final no es así. Tan pronto como saltas sobre la moto coges sensaciones. Será difícil físicamente porque necesitamos entrenar mucho, tratar de estar listos. Espero que antes de la primera carrera podamos hacer test en la misma pista, como dos días, porque si no, es mucho tiempo sin correr. Entonces, tal vez no estamos preparados para salir al FP1 inmediatamente”.

Aunque MotoGP no ha podido disputar ni un solo gran premio este año, sí se completaron los dos test de pretemporada, en los que Yamaha estrenó un nuevo piloto de pruebas, el ex compañero de Valentino, Jorge Lorenzo.

“En mi opinión, creo que Jorge después de los dos años en Ducati, y especialmente el 2019 con Honda, le pasó un poco como a mí después de 2011 y 2012, dos temporadas muy difíciles con Ducati, donde nunca tuve un buen presentimiento con la moto y obtuve malos resultados. Y cada vez que intentaba presionar más, me caía. Me caí muchas veces durante esas temporadas y siempre perdía la confianza. Y te dices: “se acabó, paro, es hora de quedarme en casa”. Pero después de que Jorge se subiera a la M1 [en el test], ya después del primer día redescubrió esas sensaciones de pilotar nuevamente, empujó, y cuando empujó no se estrelló. Así que creo que puede pensar en volver con Yamaha en el futuro, pero no sé si tiene suficiente motivación”.

Una motivación que podría llevarle a intentar volver a competir en 2021, en el equipo Petronas-Yamaha y, nada menos, que de nuevo junto a Valentino.

“Creo que Morbidelli no está muy contento [con esa idea], es un gran problema porque Franco el año pasado fue bien, pero Quartararo fue mejor. Pero durante los test de invierno, Franco fue muy rápido, así que creo que dará el máximo para mantener su puesto en el equipo. Así que no sé qué decidirá Lorenzo, tal vez Yamaha tenga que hacer cinco motos en 2021”.

