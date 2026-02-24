¿Salario mínimo para los pilotos en MotoGP? Así es la propuesta para el 2027

Buriram (Enviado Especial).- Esta es una medida de la que se ha hablado mucho durante los últimos años, un periodo en que el campeonato ha asistido a la polarización de los emolumentos dentro de la categoría de las motos pesadas. Mientras las primeras estrellas, caso de Marc Márquez o Fabio Quartararo, por ejemplo, han llegado a sueldos base de más de diez millones de euros anuales, los contratos más discretos establecen cifras más propias de las clases inferiores, dado que no llegan ni a los 120.00 euros por temporada.

Ese abismo entre unos y otros se mitigará un poco una vez se apruebe la introducción del salario mínimo, de 500.000 euros, que Dorna, el promotor del certamen, rebautizada hace unos días como MotoGP Sports Entertainment, y los equipos, debaten desde hace ya algún tiempo.

Ese medio millón de euros deja al margen las cantidades complementarias que se derivan de los resultados, los conocidos popularmente como bonus, que quedan a libre elección de las escuderías. La cantidad, además, no solo se aplicaría a los integrantes de la parrilla que ya llevan kilómetros recorridos, sino también a los novatos que lleguen a la clase reina a partir de 2027.

Motorsport.com interpreta que la propuesta en cuestión se encuentra en la fase final previa a su aprobación. Este punto en cuestión ya figura en el borrador del contrato que debe articular la relación comercial entre el titular de los derechos de explotación del Mundial, y quienes participan en él.

En este sentido, este mismo martes se celebra una reunión en Buriram (Tailandia), donde el fin de semana arranca la temporada, en la que la Asociación de Fabricantes (MSMA) está llamada a discutir esta cláusula y todas las demás que incluye el acuerdo quinquenal que marcará el marco comercial entre 2027 y 2031.

La asociación de pilotos que no fue

La reivindicación sobre el salario mínimo en MotoGP es un asunto que viene de lejos. De cuando los corredores estuvieron dándole vueltas a la posibilidad de formar una asociación que defendiera sus intereses en aquellas ocasiones en las que podían tener un enfoque distinto al de la organización.

Incluso hubo encuentros en los que se llegó a proponer como portavoz del colectivo al francés Sylvain Guintoli. Sin embargo, la incertidumbre alrededor de dónde iban a salir los fondos para pagar al expiloto en su nuevo rol, provocó que el nacimiento de aquella asociación quedara aplazada.