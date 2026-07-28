La salida de Acosta, la mala noticia que KTM no esperaba

Pedro Acosta envió muchas señales desde el año pasado para expresar su impaciencia por disponer de un mejor material. Sus contactos con el equipo VR46 para intentar buscar una salida a su acuerdo con KTM durante 2025 no son un secreto, y su marcha a Ducati, finalmente confirmada para finales de este año, no sorprendió realmente a nadie.

Sin embargo, en KTM, esta separación fue difícil de aceptar. La decisión del español marca en efecto el final de una relación de larga duración con el constructor, cuyos colores defendió desde muy joven. A los 14 años, ya pilotaba una KTM en España, algo que siguió haciendo al competir dos años en la Red Bull Rookies Cup, trampolín de los Grandes Premios, que ganó en 2020.

Desde entonces, KTM lo ha seguido en cada etapa de su carrera, acompañándolo en sus títulos en Moto3 y Moto2, hasta su acceso a la categoría MotoGP, donde pasó por el equipo satélite del constructor antes de integrarse muy pronto en su equipo de fábrica.

Sexto del campeonato en su debut hace dos años, y luego cuarto el año pasado, se podría pensar que Acosta tendría motivos para estar satisfecho con esa solidez adquirida de inmediato en la categoría reina. Sin embargo, no se lo pensó dos veces: en cuanto pudo, firmó para unirse a Ducati en 2027, al expirar su contrato actual con KTM.

Para el constructor austriaco, fue una mala noticia difícil de digerir, lo que recuerda a la ruptura pasada con Jorge Martín, por quien la marca apostaba igualmente hace unos años. Mientras que el madrileño se marchó justo antes de entrar en la categoría MotoGP, el papel central adquirido por Pedro Acosta en el programa parece aún más evidente, ya que ha tenido tiempo de demostrar hasta qué punto supera a sus compañeros de equipo.

El español suma hoy el doble de puntos que Enea Bastianini, segundo piloto KTM en el campeonato, y el año pasado ya había logrado el doble que el segundo del grupo de Mattighofen, que entonces era Brad Binder. En 2024, en su temporada de rookie, estuvo a la par del sudafricano.

Fue bastante frustrante para nosotros. En cierto modo, habíamos apostado todo por él.

Cuando la RC16 es criticada a menudo por un comportamiento irregular, sin hablar siquiera de los fallos técnicos observados recientemente, Pedro Acosta sigue siendo un valor seguro. Su marcha causa por tanto el efecto de una sacudida en KTM, cuyo responsable no oculta el efecto frustrante.

"No es un secreto, tuvimos que aceptar que Pedro quisiera dejarnos", admitió Pit Beirer al sitio oficial de MotoGP. "Lleva muchísimo tiempo con nosotros. La Rookies Cup, campeón del mundo de Moto3, campeón del mundo de Moto2, su fractura de pierna, su regreso… Hemos pasado por muchísimas cosas juntos. Estábamos construyendo juntos el proyecto, así como a él como piloto."

"Como siempre, la vida sigue. Sinceramente, en un momento dado fue bastante frustrante para nosotros, porque obviamente nunca habíamos previsto un sustituto. En cierto modo, habíamos apostado todo por él."

"No hay más tiempo que perder" para Acosta

Pedro Acosta, por su parte, no le da demasiada importancia a esta separación. Si se marcha, explica, es porque a los 22 años está impaciente por ganar. Él, de quien se decía que estaba destinado a batir el récord de precocidad de Marc Márquez, hace tiempo que superó la edad límite para lograrlo y se impacienta ante ese primer escalón del podio al que todavía no ha conseguido subir. Así que cuando una Ducati le abrió los brazos, le fue imposible resistirse.

"Es así", reaccionó el piloto en Alemania cuando le trasladaron las palabras de Pit Beirer. "En el fondo, cuando firmé mi contrato con la fábrica, ya había dicho que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esa moto no llega por el momento."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM no gana en las carreras largas desde 2022, y aunque Acosta acumula podios desde que estabilizó sus prestaciones a mitad del año pasado, ya no quiere conformarse con los puestos de honor.

Hasta la fecha suma 13 podios dominicales, pero solo ha celebrado un triunfo en carrera sprint, al inicio de esta temporada. Este año, incluso batió el récord que nadie quiere: el del mayor número de podios sin victoria.

"Para ser honesto, no tengo más tiempo que perder", zanjó Acosta. "Estoy adquiriendo mucha experiencia en KTM, pero también tuve la sensación de que se trataba del desafío que necesitaba para mi carrera."

Un nuevo comienzo también para KTM

Dicho queda, se marchará a final de año y se integrará en el box más atractivo del pitlane. Y el piloto español intenta atenuar la decepción de KTM recordándole al constructor que se ha hecho con los servicios de dos de los mejores perfiles de la parrilla: "Fichan a un subcampeón del mundo, que es Álex [Márquez], y a un tipo que es el número 2 de Ducati actualmente [Fabio Di Giannantonio], así que tendrán buenas cartas que jugar el año que viene."

Pit Beirer no puede sino asentir: "Como siempre, si una puerta se cierra, otra se abre. Hemos podido ver que estos chicos progresaban a pasos agigantados. Ambos han dado un paso significativo este año en términos de rendimiento. Estar en contacto con ellos, hablar con ellos y cerrar un acuerdo con ellos ha resultado refrescante."

Más ampliamente, el director de KTM Motorsports quiere ver en el final de esta historia el inicio de un nuevo capítulo emocionante. "Al mismo tiempo, tenemos la sensación de que las 850cc constituyen un nuevo comienzo perfecto para KTM, porque hasta ahora nunca habíamos tenido la oportunidad de replantearnos realmente todo el proyecto, ni de hacer cambios importantes que uno desearía en ciertos aspectos, como por ejemplo las características de la moto."

"La 850cc también necesitará pilotos muy fuertes, y ahora tengo la sensación de que este conjunto está completo y estamos deseando empezar", añadió un Pit Beirer satisfecho con el dúo finalmente formado para su equipo de fábrica. "Lo que ocurrió en el mercado de pilotos quizá representó un momento crucial para nosotros. Pero mientras la situación estaba bastante movida, [conseguimos] asegurarnos los servicios de dos pilotos de [alto] nivel, tanto Álex como Fabio, chicos dotados de capacidades excepcionales."