Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Resultados
MotoGP GP de San Marino

La parrilla de salida del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano

Marco Bezzecchi firmó la pole para las dos carreras del GP de San Marino, en el circuito de Misano. Aquí está la parrilla de salida completa.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
También lee:

1. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

7. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

8. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

9. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

10. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

11. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

 

12. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

13. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

15. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

16. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

17. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Márquez asegura que su ritmo a una vuelta oculta sus dificultades en Misano
Artículo siguiente ¡Bezzecchi es demasiado fuerte para Márquez en la clasificación de Misano!

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano

Una pole no tan sencilla para Bezzecchi: "Zarco arruinó mi única vuelta limpia"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Una pole no tan sencilla para Bezzecchi: "Zarco arruinó mi única vuelta limpia"

¡Bezzecchi es demasiado fuerte para Márquez en la clasificación de Misano!

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
¡Bezzecchi es demasiado fuerte para Márquez en la clasificación de Misano!

Últimas noticias

Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

FIA F3
F3 FIA F3
Madrid
Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

VIDEO: Hamilton causa una bandera roja en la FP3 del GP de Madrid y luego desobedece a Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
VIDEO: Hamilton causa una bandera roja en la FP3 del GP de Madrid y luego desobedece a Ferrari

Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano

Una pole no tan sencilla para Bezzecchi: "Zarco arruinó mi única vuelta limpia"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Una pole no tan sencilla para Bezzecchi: "Zarco arruinó mi única vuelta limpia"