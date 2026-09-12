La parrilla de salida del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano
Marco Bezzecchi firmó la pole para las dos carreras del GP de San Marino, en el circuito de Misano. Aquí está la parrilla de salida completa.
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Aprilia Racing
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2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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3. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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5. Jorge Martín
Aprilia Racing
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6. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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7. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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9. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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10. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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11. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
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12. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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15. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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17. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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19. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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