¿Los pilotos de Aprilia se lo están poniendo muy fácil a Márquez para ser campeón de MotoGP 2026?

Que Marc Márquez iba a ir recortando la ventaja de Aprilia en la clasificación de MotoGP 2026 siempre se daba por hecho. Tras sus victorias consecutivas en Balaton Park y Brno en junio, era cuestión de cuándo —no de si— el piloto de Ducati sería capaz de remontar un déficit que llegó a ser de 102 puntos.

Pero incluso los mayores fans de Márquez se sorprenderían de lo rápido que ha logrado igualar a Jorge Martin en el campeonato. Le bastaron solo siete eventos, de Hungría a San Marino, para darle la vuelta a su suerte y convertirse en el nuevo favorito al título. Incluso teniendo en cuenta sus bajones en Assen y Silverstone, la forma de Márquez recuerda cada vez más a su pico de 2025, todo ello mientras funciona con 'un brazo y medio'.

Después de que el español arrasara para lograr su quinta victoria en un gran premio —y su cuarto doblete— en Misano, MotoGP compartió un gráfico en la televisión en directo que mostraba cómo ha sumado casi el doble de puntos que sus rivales. Sin embargo, eso no ilustraba el panorama completo, ya que omitía lo ocurrido en las siete carreras anteriores.

Comparando cómo les fue a las principales estrellas de MotoGP en las primeras siete carreras del año (de Buriram a Mugello) y en las siete siguientes (de Balaton Park a Misano), queda claro que Márquez y Marco Bezzecchi sumaron prácticamente los mismos puntos en sus respectivos periodos bajos. Ambos también se perdieron el mismo número de carreras por lesión (dos grandes premios, un sprint), lo que hace que la comparación sea más significativa.

Pos. piloto Puntos (carreras 1-7) Pos. piloto Puntos (carreras 8-14) 1 Bezzecchi 173 1 M Márquez 203 2 Martin 156 2 Martin 118 3 Di Giannantonio 134 3 Fernandez 112 4 Acosta 103 4 Ogura 111 5 Ogura 92 5 Acosta 106 6 Fernandez 87 6 Di Giannantonio 89 7 Bagnaia 82 7 A Márquez 86 8 M Márquez 71 8 Bezzecchi 68

Según esos datos, es justo concluir que Márquez está por delante de Bezzecchi porque ha sumado más puntos en su actual racha triunfal que Bezzecchi cuando era el referente de MotoGP a principios de año. O, dicho de otro modo, Bezzecchi no aprovechó lo suficiente su ventaja inicial, en gran parte por sus errores en los sprints, cuando Márquez sufría los problemas nerviosos derivados de su accidente de Mandalika 2025.

El abandono de Marco Bezzecchi por una caída en el GP de San Marino resultó demasiado familiar, ya que una vez más dejó escapar una oportunidad de oro que aprovecharon sus rivales. Photo by: Getty Images

Pero, como siempre, aún hay más en esta historia. Si el campeonato se está ganando por los puntos altos de cada piloto más que por sus bajones, ¿cómo ha logrado Márquez sumar tantas victorias en tan poco tiempo?

Aquí es donde el panorama se complica. Algunos fines de semana, Márquez estuvo realmente un escalón por encima del resto. Pensemos en Balaton Park o en Sachsenring. Pero, al mismo tiempo, hubo fines de semana en los que el desafío de Aprilia se quedó corto. Tomemos Aragon para empezar. Si Pedro Acosta pudo llevar a Márquez al límite con una KTM, cabe preguntarse cómo le habría ido a un Bezzecchi en plena forma o a un Martin en su mejor momento contra él con una RS-GP superior.

Brno también viene a la mente. Ai Ogura aún estaba encontrando su sitio en esa etapa tras superar por fin sus dificultades en clasificación para lograr la pole position. Aun así, consiguió terminar a menos de cuatro décimas de Márquez después de un ataque tardío. ¿Dónde estaban los dos pilotos oficiales en este caso? Bezzecchi fue sancionado tras golpear a un comisario en el sprint, mientras que Martin quedó relegado a la novena posición tras cumplir una doble long lap penalty por el accidente que provocó en la ronda anterior en Hungría.

Con Qatar encaminado a ser cancelado, la temporada está prevista para 21 rondas, dividida ordenadamente en tres partes iguales de siete carreras cada una

Resulta casi chocante darse cuenta de que el equipo oficial Aprilia no gana una carrera dominical desde el éxito de Bezzecchi en el GP de Italia en mayo (los pilotos de Trackhouse ganaron en los GP de República Checa y Gran Bretaña). Es una racha de cuatro meses sin victorias justo en mitad de la temporada.

Pero el equipo oficial no es el único que le está facilitando la vida a Márquez. Ogura cometió su primer gran error de la temporada en Silverstone y luego sufrió una desafortunada lesión mientras entrenaba en Japón. Aprilia tampoco pudo recurrir a Raul Fernandez el fin de semana pasado cuando Bezzecchi se cayó y Martin desarrolló síndrome compartimental.

Por supuesto, hay demasiados incidentes individuales como para enumerarlos. Ni siquiera hemos llegado a hablar de la condición física de Bezzecchi o del hecho de que Márquez habría estado dispuesto a conformarse con el segundo puesto en Misano si Martin no hubiera caído en la clasificación por el síndrome compartimental. Pero es justo concluir que Márquez no exageraba el domingo cuando dijo que sus rivales le habían regalado un “presente” en la lucha por el título.

El rendimiento de Jorge Martín también ha caído recientemente. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, tampoco se atribuyó mérito por aprovechar cada oportunidad que se le presentó y ser más inteligente que sus rivales. Tomemos sus salidas de carrera, por ejemplo. Bezzecchi sabía que Márquez iría a por él en el sprint del sábado en Misano después de lo ocurrido en la doble cita de Aragon, y aun así Márquez logró ejecutar el adelantamiento.

Con Qatar encaminado a ser cancelado, la temporada está prevista para 21 rondas, dividida ordenadamente en tres partes iguales de siete carreras cada una. El contraste entre las primeras siete y las siete siguientes difícilmente podría ser más marcado. El tramo final comprende sobre todo la gira de Asia/Pacífico, e incluye ciertas carreras como Indonesia en las que se espera que Márquez sufra. Aprilia también suele rendir mejor en las carreras fuera de Europa, mientras que Acosta también podría sumarse a la pelea en algunos de esos eventos. El síndrome compartimental de Martin, si persiste, también podría introducir otra variable en la lucha.

Entonces, ¿el campeonato lo ganará finalmente quien produzca los picos más dominantes, o quien ceda menos puntos cuando esté en su peor momento? ¿Y podrán los pilotos de Aprilia encontrar por fin la consistencia para rendir al máximo cuando la presión sea mayor?

En última instancia, incluso si los pilotos de Aprilia empiezan a funcionar a pleno rendimiento, batir a la versión actual de Márquez resultará ser un reto difícil. Pero ya le han facilitado considerablemente la tarea al no aprovechar al máximo sus propias oportunidades.