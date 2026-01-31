Honda lidera el shakedown de Sepang de MotoGP con Aleix Espargaró como el más rápido

Aleix Espargaró marcó el ritmo para Honda durante el test oficial Shakedown de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang, encabezando la tabla por delante de su hermano Pol Espargaró, montado en una KTM.

MotoGP organizó esta semana tres días de rodaje oficial en Malasia, pero la participación estuvo limitada a los pilotos de pruebas de cada fabricante y a los dos debutantes de la parrilla, Toprak Razgatlioglu y Diogo Moreira. Yamaha también tuvo permitido alinear a sus pilotos titulares al ser la única marca restante en el Grupo D del sistema de concesiones.

Los cinco fabricantes llevaron a Sepang sus motos actualizadas para 2026, con un enfoque particular en los desarrollos aerodinámicos.

El tres veces ganador de grandes premios Espargaró marcó el ritmo inicial el jueves, recorriendo el trazado de 5,5 km en 1m58.091s. El piloto de Pramac Jack Miller fue más rápido en el segundo día de actividad con un registro de 1m57.901s, pero Espargaró encontró casi un segundo el sábado para terminar el test en lo más alto de la clasificación.

El mejor tiempo del español, 1m57.173s, logrado a mitad de la jornada final, fue lo suficientemente rápido como para haberle asegurado un lugar en la segunda fila de la parrilla del Gran Premio de Malasia 2025.

Espargaró fue el único representante de Honda, ya que el otro piloto de pruebas de la marca, Takaaki Nakagami, estuvo centrado en gran medida en el desarrollo de la RC214V para el reglamento de 2027.

Mientras tanto, Pol Espargaró marcó el segundo mejor tiempo en cada uno de los tres días, y el piloto de KTM terminó finalmente a 0.126s de su hermano mayor con la última versión de la RC16. El piloto de 34 años sufrió un pequeño contratiempo el jueves cuando se cayó por la tarde, pero pudo continuar el test sin sufrir lesiones.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Yamaha se ausentó del primer día de actividad en el shakedown de Sepang, con solo el debutante de Pramac Razgatlioglu en pista el jueves mientras aceleraba los preparativos para su debut en MotoGP.

Pero la marca con base en Iwata apareció con regularidad cerca de la parte delantera tras incorporarse al test el viernes, y el campeón de 2021 Fabio Quartararo terminó finalmente tercero en las hojas de tiempos con la nueva M1 impulsada por un motor V4. Sin embargo, el registro de 1m57.590s marcado por Quartararo quedó a medio segundo del tiempo de referencia establecido por Aleix Espargaró.

Alex Rins respaldó a su compañero Quartararo en la cuarta posición, mientras que Miller fue quinto en la general para Pramac, gracias a su referencia del segundo día.

Aunque Razgatlioglu fue el debutante más rápido en los dos primeros días de pruebas, Moreira, de LCR Honda, lo superó el sábado tras lograr una mejora de 1.3s de un día para otro. Aun así, apenas una décima separó al vigente campeón de Moto2, sexto, y a la estrella del World Superbike, octavo, con Dani Pedrosa, de KTM, intercalado entre ambos.

El noveno lugar fue para el piloto de pruebas de Ducati Michele Pirro, quien estuvo evaluando varias innovaciones nuevas en la GP26. A pesar de sufrir caídas en los dos últimos días, logró marcar un mejor tiempo de 1m58.899s, superando a su homólogo de Aprilia, Lorenzo Savadori, que terminó décimo.

Se espera que Savadori regrese para el test oficial de Sepang de la próxima semana, que estará abierto a toda la parrilla, para reemplazar al lesionado Jorge Martín en el equipo oficial de Aprilia.

También estuvieron en acción durante el shakedown el piloto de pruebas de Yamaha Augusto Fernández y el veterano de KTM Mika Kallio.

MotoGP - Shakedown Sepang - Tiempos Combinados

Pos. piloto equipo tiempo dif. 1 Aleix Espargaró Honda Test Team 1:57.173 — 2 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory 1:57.299 +0.126 3 Fabio Quartararo Yamaha Factory 1:57.690 +0.517 4 Alex Rins Yamaha Factory 1:57.892 +0.719 5 Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:57.908 +0.735 6 Diogo Moreira LCR Team 1:58.338 +1.165 7 Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory 1:58.464 +1.291 8 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.465 +1.292 9 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:58.899 +1.726 10 Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:58.948 +1.775 11 Yamaha Test Riders Yamaha Factory 1:59.351 +2.178 12 Augusto Fernández Yamaha Factory 1:59.758 +2.585 13 Mika Kallio Red Bull KTM Factory 1:59.807 +2.634

