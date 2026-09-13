En siete GP, Márquez borra 102 puntos y cambia el Mundial de MotoGP 2026

La venganza es un plato que se sirve frío. Y la de Ducati en Misano fue realmente contundente. Después de un Gran Premio de Italia que Aprilia había logrado dominar de principio a fin, con la victoria de Marco Bezzecchi por delante de Jorge Martín, parecía imposible que bastaran apenas siete carreras para darle completamente la vuelta al mundo en MotoGP. Sobre todo porque, después de la carrera de Mugello, Marc Márquez estaba nada menos que a 102 puntos de la cabeza del Mundial.

Era el 31 de mayo y tres meses y medio más tarde las RS-GP oficiales no han vuelto a saborear la alegría del escalón más alto del podio. En realidad, la marca de Noale ha ganado otras dos carreras, pero lo ha hecho con las motos "equivocadas", las del Trackhouse Racing: quien dio en el blanco en Assen fue Ai Ogura, mientras que en Silverstone fue el turno de su compañero Raul Fernández.

El problema más grande para la marca veneciana es que las cinco carreras restantes no solo las ganó todas Ducati, sino que quien se impuso fue siempre el #93. La foto que el campeón del mundo vigente publicó después del doblete de Aragón, en la que mostró las condiciones cuanto menos precarias de su brazo y su hombro derecho, sometidos a nada menos que 7 intervenciones quirúrgicas desde 2020, no hizo más que confirmar lo que los séptimos puestos de Assen y Silverstone solo habían dejado entrever, es decir, que Marc todavía está lejos del 100% de su forma física. Es más, no está dicho que pueda volver a encontrar nunca ese estado.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Donde no llega con el físico, el campeón de Cervera llega, sin embargo, con la cabeza y con sus nervios de acero. Si hasta ahora había sido quirúrgico al aprovechar las pistas sobre el papel favorables, es decir, las que giran en sentido antihorario, el doblete que consiguió firmar en Misano es un golpe durísimo para las ambiciones de sus rivales. En el T3 del trazado romañol, aquel en el que prácticamente solo hay curvas a la derecha, incluido el "Curvone", era evidente cuánto seguía sufriendo en ese lado. Y, aun así, consiguió reunirlo todo para volver a lograr el pleno y llegar incluso a reducir a cero la brecha con la cabeza.

En el box de la casa de Borgo Panigale nunca perdieron la cabeza, siguieron confiando en el talento de su as y esta actitud al final dio sus frutos, como explicó hoy Gigi Dall'Igna: "Como había dicho a principios de año, el tiempo juega un poco a nuestro favor. Está claro que Marc debe volver a acostumbrarse a todos los mecanismos y a todas esas cosas que necesita para ir rápido en moto. Creo que lo está haciendo muy bien". Palabras que recuerdan un poco a las de quien estaba sentado en la orilla del río después de aquel "estamos disfrutando como erizos" que a Massimo Rivola se le escapó en Mugello.

Y si Márquez está volviendo a ser el Márquez "de siempre" en sentido positivo, como italianos apena que Marco Bezzecchi lo haya hecho en sentido contrario. Los cinco podios consecutivos entre Sprint y carreras largas parecían haberle dado estabilidad, pero hoy el de Rímini, que llegaba a la carrera con galones de favorito, volvió a caer en uno de esos excesos de confianza que ya le han costado demasiados puntos este año. En la primera vuelta, después de tomar el mando con autoridad, acabó con las ruedas por los aires antes incluso de que terminara la primera vuelta. Un KO aparentemente sin consecuencias físicas, pero que podría tenerlas en el Mundial, visto que ahora la clasificación dice -33. Y la comparación con Márquez en los últimos 7 GP, por tanto, es implacable, porque significa que el español ha sumado nada menos que 135 puntos más que él.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Getty Images

En siete fines de semana, por tanto, el mundo se ha dado completamente la vuelta, pero según "Simply the Bez" no hay que dejar de creer que no pueda volver a suceder. "Después de 7 carreras no se ponen las manos en ninguna parte, y tampoco después de 14. La cosa es esa. Al final todavía quedan muchas carreras. Nunca pensé que tuviera las manos sobre el título después de las primeras 7 carreras y estoy seguro de que Márquez tampoco lo está pensando ahora. Marc tiene mucha experiencia, es rápido, no es un rival fácil. Martín tampoco lo es, porque debemos recordar que es primero empatado a puntos. Pero si hubiera sido fácil lo habrían hecho todos, y si no hubiera querido este tipo de presiones me habría ido a trabajar al taller de mi padre. En cambio, estoy intentando ser piloto y es lo que hay. Hay que luchar con estas cosas".

No se puede negar, sin embargo, que los hombres de Noale hoy también tuvieron una pizca de mala suerte, porque Jorge Martín parecía por fin en condiciones de poder luchar por la victoria, ya que en la primera parte de la carrera fue muy rápido. Pero lo frenó un problema de "arm pump", el célebre síndrome compartimental que desde hace años atormenta a los pilotos de la categoría reina, que lo obligó a aflojar, retrocediendo hasta la quinta posición. Un resultado que acabó dibujando el doble adelantamiento de la Roja, porque no solo Márquez alcanzó a "Martínator", superándolo en virtud del mayor número de victorias, sino que también Ducati superó a Aprilia por dos puntos. Y hacerlo precisamente en Misano tiene todavía más valor en un derbi totalmente tricolor.

El problema ahora es que esta condición física corre el riesgo de ser una espada de Damocles sobre las ambiciones mundialistas del madrileño, que después del Red Bull Ring, donde se correrá la semana próxima, deberá decidir si operarse o no. "Por lo que a mí respecta, estaba listo para ganar, pero no puedo controlar los problemas físicos. Si no vuelvo a tenerlos, creo que puedo ser un candidato y luchar con Marc. Si persisten, serán un factor clave para el resto del año. Tenemos que ser inteligentes, entender qué hacer y qué no hacer", explicó Jorge.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images