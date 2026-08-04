El consejo de Stoner a Pedro Acosta: "Si se quieren ganar títulos, eso no funciona"

Casey Stoner sigue manteniendo su mirada penetrante sobre MotoGP y sobre los pilotos que le han sucedido tras su retirada temprana a los 27 años. Si ya ha visto pasar varias oleadas de nuevos talentos, evidentemente no es insensible al potencial de Pedro Acosta, 19 años menor que él.

"Hemos visto el talento de Pedro, está claro", constata el australiano en una entrevista concedida al sitio oficial de MotoGP. Pero después de los tres primeros años del prometedor piloto KTM en la categoría reina, Stoner sigue queriendo más y percibe un defecto que hasta ahora ha frenado su irrupción.

El bicampeón del mundo le transmite por tanto un consejo de sabio: "Creo que me gustaría ver un poco más de paciencia [en él] porque tengo la sensación de que hay ciertos pilotos en la parrilla a los que no le gusta ver delante de él y que entonces va a hacer todo lo posible por adelantarlos. Ahora bien, si se quieren ganar títulos, eso no funciona realmente."

"Realmente hay que saber que, algunos días, no se va a ganar, hay que aceptarlo y aceptar algunos de esos resultados. Creo que Pedro podría ser a veces un poco más paciente y entonces veríamos aflorar mucho más su talento."

Casey Stoner Photo de : Robert Cianflone / Getty Images

Llegado a MotoGP a los 19 años y con la reputación de un campeón en potencia, Acosta generaba mucha expectación desde su temporada de rookie. Muchos, empezando por Marc Márquez, estaban convencidos de que batiría su récord de precocidad ganando ya en uno de sus siete primeros Grandes Premios en la categoría, e incluso de que estaría en la lucha por el título ese año.

No solo no logró hacerse con el récord, sino que, mientras se encuentra en su tercera temporada y corre ahora en el equipo oficial KTM, su primer triunfo sigue haciéndose esperar. Apenas ha podido celebrar una victoria en carrera sprint este año, heredada de una penalización impuesta a Márquez.

¿Una Ducati reveladora de su verdadero talento?

Últimamente, Acosta parece haberse resignado respecto a esa primera victoria de Gran Premio que se hace esperar. "Por el momento, no estamos en la fase de intentar pensar en victorias. Algún día debería llegar, ¡pero lleva tiempo!", admitía el español justo antes del verano.

Para Stoner, su fichaje por Ducati la próxima temporada marcará un punto de inflexión, puesto que Acosta debería tener todas las cartas en la mano para convertirse en un aspirante permanente a la victoria. A menos que eso se transforme en presión, porque el piloto de Mazarrón finalmente ya no tendrá derecho a equivocarse...

"Llegará el momento en que será claramente muy amenazante, sobre todo sobre una moto que ha demostrado su valía. Con la KTM, a veces es difícil saber dónde está su nivel, y en cuanto veamos a Pedro sobre una Ducati, sabremos mucho más", estima Casey Stoner.

"No se puede decir nada en contra de esta alineación", añade el expiloto de Ducati y Honda, que no obstante sigue viendo a Márquez como el hombre fuerte del futuro dúo:"Marc es increíblemente fiable, sabemos lo que va a ser capaz de producir. Es un talento increíble y, sin importar la lesión que pueda tener, siempre parece poder superarla y encontrar la manera de obtener resultados."