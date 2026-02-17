Stoner ve en Márquez una debilidad que pasó desapercibida para sus rivales

¿Marc Márquez es un monstruo invencible o un simple ser humano? Desde su mirada externa, Casey Stoner se inclina por la segunda opción, convencido de que el rendimiento del español, por más impresionante que sea, puede analizarse y que por lo tanto es posible aplicar una reacción apropiada.

"No hay ninguna duda sobre su talento, su velocidad y todo eso. Eso no se discute. Si lo haces, es que hay algo que no está bien en ti", comienza explicando Stoner en una entrevista en profundidad que concedió a Crash.net.

"Pero […] creo que muchos pilotos han caído en la misma trampa", estima el australiano. "Sí, hay muchos pilotos rápidos actualmente, pero no creo que muchos de ellos exploten plenamente su potencial en carrera. Ahí es donde Marc les gana".

El australiano se retiró de las carreras en el momento en que Márquez estaba a punto de irrumpir con fuerza en la categoría reina. Por lo tanto, nunca tuvieron la oportunidad de competir uno contra el otro y más bien estuvieron ligados por cierta desconfianza durante algunos años antes de que Stoner dejara su rol de piloto probador en Honda, donde sintió que lo empujaron hacia afuera.

Pero como un hombre profundamente apasionado por el pilotaje, el doble campeón del mundo no se limitó a seguir los Grandes Premios como un simple espectador una vez retirado de los circuitos. Tuvo todo el tiempo para analizar lo que el #93 ha producido. Y eso le permitió identificar lo que él considera que fue un punto débil en Márquez, que curiosamente permaneció sin ser explotado por sus rivales.

"Marc sí tenía una gran debilidad en el pasado —creo que nadie la había notado, y no diré nada al respecto—. Pero es sorprendente que nadie haya podido explotarla. Supongo que es porque todos [lo veían] como el jefe definitivo y, en lugar de intentar entender qué necesitaban hacer, qué debían mejorar ellos mismos, quizá en la forma de correr contra Marc, simplemente lo veían como un rival increíblemente difícil."

Casey Stoner et Marc Márquez en 2014 Photo de : Repsol Media

¿Impresionados por el Márquez que lo ganaba todo con Honda? Puede ser. Pero el español sufrió igualmente un duro revés cuando se lesionó en 2020 y luego padeció el derrumbe de Honda. Entonces supo reinventarse adoptando el pilotaje que exigía la Ducati.

"Lo que hizo en esos años que fueron difíciles para él fue desarrollar otro nivel de fortaleza, inteligencia y paciencia. Eso es aparentemente lo que les falta a todos los que compiten contra él", continúa observando Stoner.

"Nadie parece entender lo que hace en las carreras para preservar sus neumáticos y hacer todo tipo de cosas. Solo ven a ese Marc rápido, que juega una carta diferente cada semana."

"Pero un elemento muy recurrente que vi [en 2025] y que nadie notó lo suficiente es la paciencia que mostró con los neumáticos. […] Creo que Marc entendió lo que era necesario hacer con esos neumáticos y es realmente paciente con ellos."

Marc Márquez (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Una cosa en la que también creo que es muy bueno es que todos los demás se apoyan en la electrónica y esta solo reacciona a una reacción. Entonces la moto empieza a derrapar o a deslizar, y luego la electrónica toma el control", continúa el australiano.

La fineza de Márquez con sus neumáticos y la electrónica

Conocido por su postura crítica frente a un exceso de ayudas electrónicas y él mismo capaz, en su momento, de desarrollar un pilotaje sensible y más artesanal, aprecia ver a un Márquez que sabe dosificar el desgaste de sus neumáticos para limitar la intervención de la electrónica, a pesar de su leve desacuerdo sobre el tema.

"Marc evita en lo posible que la electrónica intervenga y preserva al máximo los neumáticos para que, cuando ella toma el control, no tenga que gestionar ese derrape increíblemente rápido que se produce —es más lento y mucho más predecible—. Y puede hacer durar esos neumáticos mucho más tiempo, de modo que cuando la electrónica entra en acción, cuando el nivel de agarre baja, el suyo es mucho más alto porque fue muy suave con ellos al principio. He visto esto carrera tras carrera."

A ojos de Stoner, existen carreras en las que Márquez siente que tiene el ritmo para colocarse al frente y escaparse hacia la victoria. "En esos casos, cambia completamente de actitud y hace que todos los demás se pregunten qué es lo que está haciendo."

"Pero creo que escucha bastante bien a su moto y a los neumáticos para entender ahora en qué momento de la carrera puede ganar. Si miras todas las [carreras] recientes, particularmente en la segunda parte del año, siempre era al final cuando era increíblemente fuerte porque había sido muy suave con los neumáticos al principio. Creo que la gente simplemente no lo notó lo suficiente."