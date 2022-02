Stoner, en sus mejores años en MotoGP, quería morirse

Cargar reproductor de audio

Casey Stoner colgó el mono de carreras a finales de 2012, a los 27 años de edad, tras haber conquistado su segunda corona en MotoGP (2011) y cuando todavía le quedaban, al menos sobre el papel, varios años de éxito por delante.

Sin embargo, el australiano, que en su etapa en Ducati ya había causado una baja de larga duración tras lograr su primer título de campeón (2007), optó por colgar el mono, en una decisión que pilló a trasmano a la mayoría del paddock.

Con el paso de los años, el corredor de Southport ha ido hablando más abiertamente de todo el calvario por el que pasó debido a los problemas de salud mental que sufría, cuando de puertas hacia afuera todo parecía irle de forma inmejorable.

Stoner, a quien ya hace algún tiempo se le diagnosticó fatiga crónica, nunca se le vio a gusto lidiando con los compromisos que lleva consigo el rol de estrella del deporte, pero entonces era difícil pensar que verse en esas situaciones le afectaba tanto.

"Recientemente me han diagnosticado ansiedad, que en ese momento [cuando competía] no sabía que existía. Pensaba que era estrés, y claro, también me convencía de que todo el mundo estaba estresado de alguna u otra forma. Pero ahora, la ansiedad llega a bloquearme la espalda, hasta el extremo de que tengo dos discos muy mal, que deberían sustituirse", cuenta Stoner, invitado del podcast ‘Gypsy Tales’.

"No me fue fácil entender porqué me costaba más [lidiar con la presión y la fama] a mí que a otras personas. Hay personas, como Marc [Márquez] y Valentino [Rossi], a quien no les afecta. Lo pienso y creo que hubiera sido mucho más fácil estar al tanto de todo esto que me pasa, porque habría podido manejarlo de mejor manera. Nunca estuve cómodo con la prensa, rodeado de gente", añade el bicampeón del mundo de la categoría de las motos pesadas.

"Durante la mayor parte de mi carrera, seguramente hasta los dos últimos años en MotoGP, cuanto mejor iba el fin de semana, más quería morirme"

"Estaba enfermo como un perro, no quería correr. Sentía mucha presión del equipo, de toda la gente que me había ayudado; a veces un colectivo que llegaba a las cien personas", ahonda el corredor aussie.

"Cuando eres el piloto número 1, y todo el mundo espera que ganes, eso te puede afectar, como me pasaba a mí". relata Stoner, que relaciona el punto en el que se encuentra actualmente, muy limitado físicamente para la edad que tiene –"he tenido que aprender a ir caminando a todos los sitios, porque no puedo correr", dice–, con la fórmula que empleó en su etapa en el Mundial, para seguir compitiendo.

"No sabemos exactamente qué le pasa a mi cuerpo, pero seguramente tiene mucha relación con esa forma de desconectar que tenía. No importaba lo mal que estuviera, o nervioso o dolorido, simplemente me decía ‘trágatelo y acéptalo", concluye Stoner.

