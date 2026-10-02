Takaaki Nakagami queda descartado para el Gran Premio de Japón tras sufrir una fractura

El piloto de desarrollo de Honda MotoGP,Takaaki Nakagami , se perderá el resto del fin de semana del Gran Premio de Japón tras romperse la clavícula en una caída durante la primera sesión de entrenamientos del viernes.

El piloto japonés intentaba familiarizarse cuanto antes con las complicadas condiciones del circuito de Motegi cuando sufrió una violenta caída en la curva 11 durante su vuelta de salida, aterrizando con fuerza sobre su costado izquierdo antes de rodar hacia la grava.

Nakagami pudo levantarse por sí mismo cuando los comisarios llegaron al lugar con una camilla, pero se le vio agarrándose el brazo izquierdo y parecía sufrir un dolor considerable.

La curva a la derecha de , situada bajo el puente ovalado, ya había resultado complicada para los pilotos de MotoGP tras las lluvias caídas durante la noche, y Marco Bezzecchi, de Aprilia, estuvo a punto de caer en el mismo punto unos minutos antes.

Mientras que Bezzecchi pudo evitar la caída y continuar, Nakagami fue trasladado al centro médico para someterse a más pruebas.

Poco después, HRC reveló que se le había diagnosticado una fractura de clavícula y se le había declarado no apto para el resto del fin de semana.

El piloto de 34 años, que lidera el desarrollo de la moto de 850 cc de Honda, tenía previsto disputar su carrera en casa como wildcard para Honda. Se esperaba que esta fuera también su última participación como wildcard en toda su carrera.

Nakagami es el único piloto de la parrilla actual que ha probado una moto de Gran Premio en el trazado renovado de Motegi, y su temprana retirada del GP de Japón supone un importante revés para el fabricante con sede en Tokio.

Tras el incidente, la moto de Nakagami fue retirada rápidamente de la pista bajo banderas amarillas, reanudándose enseguida la acción en Motegi.

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, lideró la sesión de 45 minutos con la Ducati oficial, por delante de las Aprilia de Jorge Martín y Bezzecchi. Johann Zarco fue el mejor de Honda, en quinta posición, a 0,339 s de Márquez.

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