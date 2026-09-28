Tech3 KTM confirma el regreso de Maverick Viñales para el GP de Japón

El piloto rebelde, Viñales, volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Japón tras una ausencia de tres meses por lesión, según ha anunciado Tech3 KTM.

El español ha recibido el visto bueno de los médicos para volar a Japón y reincorporarse a la competición a tiempo para la 16.ª prueba de la temporada 2026 de MotoGP de la .

Esta sería la primera salida competitiva de Viñales desde que se vio obligado a apartarse de la competición debido a complicaciones derivadas de su anterior lesión en el hombro, sufrida en el Gran Premio de Alemania el 12 de julio.

El piloto, ganador de diez Grandes Premios de la , ya había completado varias vueltas con la KTM RC16 en los entrenamientos de Pirelli de la semana pasada en el Red Bull Ring para prepararse para su esperado regreso.

"Estoy muy contento de poder decir por fin que vuelvo a las carreras. Los últimos meses han sido un proceso largo y he trabajado duro cada día para llegar hasta aquí", declaró Viñales el lunes.

"Aún no estoy al 100 %, pero voy por el buen camino y me siento preparado para dar este siguiente paso. En Motegi se tratará de ir avanzando paso a paso, evaluar mi estado físico y recuperar las sensaciones sobre la moto.

"Quiero dar las gracias especialmente a todo el equipo del Red Bull APC [Centro de Rendimiento Deportivo ] y a mis médicos por todo su trabajo y apoyo durante mi recuperación. Estoy deseando volver a subirme a la moto y volver a competir".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Viñales lleva luchando por recuperar su forma física desde que se fracturó el hombro durante una sesión de clasificación en Sachsenring en 2025. Tras perderse varias carreras el año pasado a raíz de una primera intervención quirúrgica, Viñales tenía grandes esperanzas puestas en la nueva temporada, pero sufrió un comienzo desastroso de la campaña en las primeras pruebas en el extranjero.

Los médicos le practicaron una operación correctiva en el hombro para extraer un tornillo suelto, lo que le permitió volver a la acción en Barcelona tras perderse tres pruebas, pero volvió a fallar a la hora de demostrar velocidad en su regreso inicial.

La situación llevó a Viñales a tomarse otro descanso tras las vacaciones de verano, perdiéndose las últimas cuatro rondas para prepararse para un regreso definitivo.

Aunque todavía no está en plena forma, Viñales pretende aprovechar el fin de semana de Motegi para recuperar poco a poco sus fuerzas y terminar con buen pie su contrato de dos años con Tech3.

"Estamos muy contentos de confirmar que Maverick volverá con nosotros en Japón", declaró el director del equipo, Nicolas Goyon. "Desde el inicio de este proceso, nuestra prioridad ha sido apoyar su recuperación y asegurarnos de que regresara cuando estuviera listo, en lugar de precipitar el proceso.

"Ha sido un camino más largo de lo que esperábamos inicialmente, pero Maverick ha trabajado muy duro durante toda su rehabilitación, y es fantástico verle ahora listo para volver a la parrilla.

"Sabemos que volver tras un periodo de ausencia tan largo llevará algún tiempo, por lo que apoyaremos a Maverick durante todo el fin de semana y le permitiremos recuperar su ritmo paso a paso.

"Al mismo tiempo, es fantástico para todo el equipo volver a tener a nuestra plantilla completa de pilotos reunida, y estamos deseando volver al trabajo con Maverick en el " " de Motegi".

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