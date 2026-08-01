La teoría de Luca Marini sobre por qué Honda ha tenido dificultades en la clasificación de MotoGP

Luca Marini cree que las dificultades de Honda en las vueltas rápidas de MotoGP se deben a que otros fabricantes logran mayores mejoras entre los entrenamientos del viernes y la clasificación.

Aunque Honda ha aprovechado su exitosa temporada de 2025 para seguir perfeccionando la RC213V, le ha costado igualar de forma constante el rendimiento de sus rivales europeos.

Aunque los cuatro pilotos de Honda han logrado resultados destacados en las carreras cortas y los Grandes Premios, la clasificación sigue siendo su punto débil, lo que les obliga a esforzarse más los domingos.

De los cuatro, Marini es quien más ha sufrido en las vueltas rápidas. A pesar de ser, con holgura, el piloto de Honda que más puntos ha sumado en lo que va de 2026, solo ha logrado pasar a la Q2 en dos ocasiones en las primeras 11 pruebas.

Piloto Participaciones en la Q2 Mejor posición de salida Luca Marini 2 9.º Joan Mir 7 5.º Diogo Moreira 3 5.º Johann Zarco 4 2.º

El italiano cree que Honda ya está sacando casi todo el rendimiento posible los viernes, mientras que algunos rivales parecen encontrar más ritmo antes de la clasificación.

"Por mi parte, creo que siempre mejoro mi rendimiento en la Q1 en comparación con los entrenamientos. El problema es que otros mejoran aún más", se lamentó.

"Sabemos que algunos fabricantes se reservan un poco de energía y potencia para el sábado y no lo dan todo el viernes, pero el sábado por la mañana, sí [lo hacen].

Luca Marini, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Por eso, nosotros damos el 100 % desde la FP1.

"Creo que estoy muy cerca cada vez de pasar directamente en los entrenamientos, pero también en la Q1 nos hemos encontrado con pilotos muy fuertes y fabricantes muy potentes que nos han complicado las cosas. Sabemos que nuestro objetivo es ser más rápidos el viernes por la tarde, porque es ahí donde nos falta".

Marini no quiso pronunciarse cuando se le preguntó si los fabricantes estaban ocultando deliberadamente su verdadero ritmo el viernes o simplemente sacando más velocidad de la noche a la mañana antes de la clasificación: "Por el momento, no lo sé. Antes solía ser así: el viernes no se forzaba tanto el motor para ahorrar algo de energía para el sábado y el domingo, que son más importantes".

El compañero de equipo de Marini, Joan Mir, se ha consolidado este año como un habitual en la Q2, aunque no siempre ha sido capaz de convertir sus prometedoras posiciones de salida en buenos resultados.

Tomando como ejemplo Brno, el campeón del mundo de 2020 explicó que el aire turbio le impidió aprovechar al máximo el rebufo, lo que puso de manifiesto uno de los puntos débiles de la moto.

"Esperaba más de la clasificación, sobre todo porque el viernes el rendimiento fue superior. Pensé que quizá siguiendo a [otro piloto] podría sacar algo más, porque quería marcar un buen tiempo de vuelta", afirmó Mir.

Joan Mir, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero me costó más seguirle. Perdí un poco de terreno justo donde normalmente soy fuerte, en la frenada y al entrar en la curva. Y cuando vas detrás de ese aire turbio, no me permite hacerlo.

"Y luego, en la salida, fue complicado, porque mi moto no está pensada para la salida. Así que perdí más de lo que probablemente gané al seguir a otro piloto.

"Pero, aparte de eso, de momento no tenemos el paquete necesario para luchar por la pole position. Está claro. Sí, para la segunda o tercera fila. Pero con ese problema, quedé fuera de la clasificación".

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