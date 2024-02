Análisis del test de MotoGP en Qatar: ¿quiénes forman el podio?

Aunque en velocidad pura a una vuelta y en punta Ducati exhibió una fuerza sideral en los test de Qatar, que este martes pusieron punto final a la pretemporada 2024 de MotoGP, lo cierto es que en ritmo de carrera el 'ganador' de los ensayos celebrados bajo los focos de Losail no fue otro que el veterano Aleix Espargaró.

El español, a lomos de la Aprilia RS-P24, encadenó una tanda final de siete giros espectaculares a una media de 1.52.106, con dos de esas vuelas en 51.9 y el resto en 52 bajos. El giro más 'lento' de esa tanda fue de 1.52.344, un tiempo que, por ejemplo, no pudieron lograr en su mejor vuelta rápida las Honda de Joan Mir y Luca Marini.

Una caída bastante fea al inicio de su octava vuelta (curva 4), "uno de los highside más fuertes de mi vida, suerte que no me he hecho nada, solo una pequeña fractura en un dedo de la mano", confesó el propio Aleix, impidió que el español completara esa serie de vueltas hasta las 10 que había programado, lo que hubiera podido mejorar o no su media.

La conclusión de este dato es que Aprilia ha dado un buen paso adelante este año con la moto de 2024 y que Aleix, que además firmó el tercer mejor tiempo del día (1.51.260), está en un momento de forma optimo, aunque eso ahora mismo nadie sabe si será suficiente para luchar con 'el ejercito rojo'.

La exhibición de fuerza y velocidad del bicampeón mundial, Pecco Bagnaia, fue descomunal, sin dudas ni embudos. El italiano firmó la vuelta rápida (1.50.952), marcó la velocidad máxima (351.7 Km/h) y además, la vuelta ideal sumando sus cuatro mejores parciales fue la misma que le valió para liderar la hoja de tiempos, copó todos los apartados. El bicampeón del mundo está encantado con su nueva moto, tal y como explicó al final de la jornada.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo único en lo que no fue la Ducati de Bagnaia la mejor fue, precisamente, en el ritmo de carrera. El italiano no hizo ningún simulacro, ni siquiera de sprint race, ya que su tanda más larga fue de ocho vueltas. De esas ocho, si descartamos la última, que fue mala (2.00.837) seguramente por algún problema o recto, Bagnaia mantuvo un ritmo de 1.52.430, con un mejor giro de 1.51.850, siendo el peor de 1.53.262. Con ese ritmo, Pecco hubiera acabado, sobre el papel, segundo en la meta.

Por qué Di Giannantonio es el tapado

Si buscamos un valor escondido en la pretemporada 2024 de MotoGP tenemos que ir al box del Pertamina VR46 Racing Team, el equipo de Valentino Rossi. Allí ha llegado este año, casi de rebote tras perder su plaza en Gresini y las opciones de irse a Honda, el joven italiano Fabio Di Giannantonio, que ya se destapó el pasado año logrando sus primeros podios y la victoria, precisamente, en el GP de Qatar.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Diggia ya fue el piloto con un mejor ritmo tras los tres días de pretemporada en Sepang, donde encadenó una tanda de simulacro de carrera al sprint (10 v.) a una media de 1.58.237, la mejor. Y este martes, en Qatar, fue capaz de rodar otra tanda de once giros en 1.52.533, con una mejor vuelta de 1.52.320 y la peor en 1.53.020, la única de las once en que Fabio no giró en 1.52. Lo de este chico promete y parece que comenzará la temporada igual que terminó la pasada, luchando por las victorias.

Fuera del podio virtual de Qatar se quedaría Enea Bastianini, que hizo una simulación de sprint race con una media de 1.52.541. El italiano, tras una temporada 2023 marcada por las lesiones, ha vuelto este año con ganas de ganarse la permanencia en el equipo oficial Ducati y, de momento, sus número en pretemporada le avalan.

Quinto en esa carrera virtual hubiera terminado Jorge Martín. El de Pramac sufrió una caída cuando estaba haciendo su simulacro de carrera corta, y además aseguró que unas vibraciones en la parte trasera de su moto le impidieron poder trabajar bien. Pese a ello, el madrileño enlazó seis vueltas antes de caerse con una media de 1.52.747, superando el ritmo de Marco Bezzecchi, que en su tanda de nueve giros hizo 1.52.951.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Por encima de la barrera del 1.53 de ritmo terminaron Fabio Quartararo (1.53.042), Brad Binder, el único que completó la distancia de carrera en un run con 22 vueltas seguidas y un ritmo de 1.53.224; cerrando los 53 bajos el otro piloto de Aprilia, Maverick Viñales, que hizo casi la distancia de carrera (17v.) en 1.53.322.

¿Dónde acabó la 'carrera' Marc Márquez?

La gran pregunta que nos hacemos todos es dónde acabó Marc Márquez en términos de ritmo de carrera. Si bien es cierto que el de Gresini atacó el tiempo logrando el cuarto mejor registro absoluto (1.51.335) la verdad es que no hizo ninguna tanda larga, más allá de cuatro salidas de tres vueltas lanzadas, y dos tandas de dos giros, con un total de 42 vueltas de las cuales solo 20 fueron 'full lap', registrando su primera caída desde que dejó Honda para correr con Ducati en su vuelta 43, que no completó, dando ya por finalizado el test a solo unos minutos de que dieran la bandera a cuadros.

Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

No se sabe si Márquez no quiso dar pistas sobre su verdadero ritmo, recordemos que el GP de Qatar es dentro de dos semanas (8-10 de marzo), o si no pudo completar una tanda más larga debido a la caída a última hora. Si cogemos su mejor mini tanda (tres vueltas), su ritmo fue de 1.52.937 lo que le colocaría justo entre Martín y Bezzecchi, aunque eso es mucho suponer.

"Siendo realista, de momento estamos para luchar quinto o sexto", confirmó estos cálculos el propio Marc al final del test. "Es muy relativo porque luego llegas al gran premio, te cambia la goma en pista y todo es diferente. Pero de momento, si la carrera fuera hoy, creo que estaría cuarto, quinto, sexto en el mejor de los escenarios. Pero hay aún tres o cuatro pilotos que, por suerte, están en la misma fábrica (Ducati) y puedo aprender y debo aprender de ellos de cómo exprimir al máximo la moto", añadió.

Ritmos Test MotoGP Qatar día 2:

Piloto Moto Ritmo Tanda registrada A. Espargaró Aprilia 2024 1.52.106 7 vueltas P. Bagnaia Ducati 2024 1.52.430 7 vueltas F. Di Giannantonio Ducati 2023 1.52.533 11 vueltas E. Bastianini Ducati 2024 1.52.541 10 vueltas J. Martín Ducati 2024 1.52.747 6 vueltas M. Márquez Ducati 2023 1.52.937 3 vueltas* M. Bezzecchi Ducati 2023 1.52.951 9 vueltas F. Quartararo Yamaha 2024 1.53.042 10 vueltas B. Binder KTM 2024 1.53.224 22 vueltas M. Viñales Aprilia 2024 1.53.322 17 vueltas

* Registro de vueltas inconsistente