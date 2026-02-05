Test de MotoGP en Sepang: Alex Marquez el más rápido en el último día y Yamaha regresa

Alex Marquez terminó en lo más alto el test de pretemporada de MotoGP en Sepang este jueves, mientras Yamaha volvió a la acción tras resolver sus recientes problemas con el motor.

El piloto de Gresini marcó el mejor tiempo con 1m56.402s sobre su Ducati GP26 de especificación oficial, superando con comodidad la referencia del miércoles de Joan Mir, que había sido de 1m56.874s.

Su registro también quedó a apenas unas milésimas del récord absoluto de Sepang, el 1m56.337s establecido por Pecco Bagnaia camino a la pole position del Gran Premio de Malasia 2024.

Con la actividad del miércoles fuertemente alterada por la lluvia, los pilotos no perdieron tiempo y salieron rápidamente a pista en la sesión matinal, aprovechando las condiciones favorables para asegurar temprano sus intentos con neumáticos blandos.

Fabio Di Giannantonio fue el primer piloto del día en bajar al rango de 1m56s, con el menor de los Marquez yendo aún más rápido poco después.

Con la atención pasando pronto a las simulaciones de sprint a medida que la temperatura se disparaba en Sepang, el tiempo de Marquez se mantuvo imbatido hasta el final de la jornada, con el piloto de 29 años marcando además el mejor promedio de cualquier piloto en tandas largas.

Ducati parecía encaminada a copar las cuatro primeras posiciones en el último día, pero Marco Bezzecchi, de Aprilia, arruinó la fiesta para la marca de Borgo Panigale a solo 15 minutos del final de la sesión, saltando al segundo puesto con 1m56.526s.

Esto relegó a Di Giannantonio, del VR46, al tercer lugar, por delante de las Ducati oficiales de Marc Marquez y Bagnaia.

El vigente campeón del mundo, Marquez, sufrió una caída temprana en la curva 1, pero se recuperó para marcar un tiempo de 1m56.789s, apenas cuatro milésimas de segundo más lento que Di Giannantonio. El español completó su intento de vuelta rápida bastante más tarde en la sesión matinal, cuando la pista estaba mucho más caliente y, por lo tanto, menos favorable para el rendimiento máximo.

Bagnaia continuó con su mejoría este jueves para finalizar quinto, con el piloto del VR46 Franco Morbidelli justo detrás en sexto lugar sobre la GP25 del año pasado.

Raul Fernandez, de Trackhouse, fue séptimo, mientras que Pedro Acosta lideró la ofensiva de KTM en la octava posición. Mir fue noveno a bordo de la Honda más rápida, y Enea Bastianini, de Tech3, completó el top 10.

Yamaha regresó a la acción tras completar una investigación sobre el problema de motor que obligó a Fabio Quartararo a detenerse en pista el martes. La marca con sede en Iwata había tomado la decisión preventiva de no rodar el miércoles mientras trabajaba para garantizar que su nuevo motor V4 fuera seguro para su utilización.

Con Quartararo ausente debido a una lesión sufrida en una caída el martes, su compañero de equipo Rins lideró el esfuerzo del fabricante japonés, finalizando 12° y a más de un segundo del ritmo.

El debutante de Pramac Toprak Razgatlioglu fue 18° con la nueva M1, una posición por delante del único otro recién llegado de la parrilla, Diogo Moreira, del LCR.

MotoGP - Test de Sepang - Tiempos Jueves

pos. piloto equipo tiempo/Dif. 1 A. Márquez Gresini Racing 1:56.402 2 Mr. Bezzecchi Aprilia Racing +0.124 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.383 4 M. Márquez Ducati Team +0.387 5 P. Bagnaia Ducati Team +0.527 6 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.728 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.843 8 P. Acosta KTM Factory Racing +0.851 9 J. Mir Honda HRC +0.866 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0.888 11 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.924 12 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.178 13 B. Binder KTM Factory Racing +1.188 14 M. Viñales KTM Tech3 +1.197 15 J. Zarco Honda LCR +1.199 16 L. Marini Honda HRC +1.403 17 J. Miller Pramac Yamaha +1.754 18 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.924 19 D. Moreira LCR Team +2.074 20 L. Savadori Aprilia Racing +2.500 21 A. Fernández Yamaha Factory Racing +2.876 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing -