Test Tailandia MotoGP: los hermanos Márquez mandan en el primer día

El último test de la pretemporada 2026 de MotoGP ya está en marcha. Tras los tres días de ensayos colectivos en Sepang a principios de mes, la categoría reina disputa este fin de semana los dos últimos días de entrenamientos en Buriram (Tailandia), donde además en siete días también tendrá lugar el primer gran premio del curso. Así, pilotos y equipos tienen la oportunidad de afinar todos los detalles antes de que se pongan en juego los primeros puntos, en un test en el que ha regresado a la acción Jorge Martín, tras recuperarse de sus operaciones en lesiones que arrastraba desde 2025, y en el que está ausente Fermín Aldeguer, pendiente de reaparecer en Brasil.

Tras una mañana movida en pista, en la que no ha faltado rodaje por las altas temperaturas que se han alcanzado después en el circuito de Chang con el paso de las horas, por la tarde han sido varios los corredores que, con todo y con eso, han logrado mejorar sus registros. Y uno de ellos ha sido el más rápido del día, que ha vuelto a ser Alex Márquez.

El pequeño de los Márquez Alentà ya fue la referencia en el test de Sepang, uno de sus circuitos preferidos, pero este sábado en Buriram, un lugar menos predilecto para él, el de Gresini ha vuelto a sacar músculo y a lanzar un aviso a navegantes. El ilerdense ha dominado la tabla de tiempos con un crono de 1:29.262, que le ha dejado a poco más de medio segundo del récord de la pista, logrado por Bagnaia en 2024. Alex Márquez ha logrado destacar de esta manera, en un día en el que los ensayos en toda la tropa de Ducati se han centrado en comparar los paquetes aerodinámicos de la GP24 y la GP25, para determinar qué carenado se usará en la GP26. El #73 trabajó desde el principio de la jornada con la unidad de la moto de 2024.

El esquema de Sepang estuvo a punto de repetirse también con la segunda posición, hasta que a menos de 20 minutos de la bandera a cuadros, todo cambió en la zona alta. Primero, Franco Morbidelli bajó al 1:29.451 con su Ducati GP25. Pero quien acabó siendo el principal perseguidor de Alex no fue otro que su hermano, Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo tuvo una mañana algo complicada, al sufrir dos caídas: la primera en la última curva de Buriram, cuando el test estaba recién comenzado y en la que era su primera salida a pista, y la segunda unas horas más tarde, en otro punto de la pista, la curva 5, un incidente que dio por finiquitado su stint matinal. Afortunadamente, el multicampeón de Cervera no se hizo ningún daño especial y pudo seguir rodando en todo momento, terminando quinto tras los primeros 180 minutos de ensayos.

Llamó la atención que, en las pruebas con la aerodinámica de su Ducati, Márquez empezó el día con la versión más reciente, que fue con la que se acabó yendo al suelo. Por la tarde, el #93 tardó su tiempo en salir de nuevo a pista, pero a poco más de 15 minutos del final, dio un gran salto, pasando del décimo puesto al segundo, con un 1:29.391 con el que batió a Morbidelli y que le posicionó a 129 milésimas de la cabeza.

Así, Márquez y Morbidelli desplazaron a Marco Bezzecchi a la cuarta plaza. El de Rimini se centró en probar en Tailandia algunas piezas testadas en Malasia, incorporando también algunas novedades llevadas a Chang por Aprilia. El #72 se quedó a dos décimas exactas de Márquez, logrando también su mejor tiempo en la sesión de tarde, tras sufrir un pequeño accidente por la mañana, en la curva 3.

Otro piloto que también fue más rápido en el entreno vespertino fue Johann Zarco. El francés parece haber encontrado mejores sensaciones con la RC213V, a tenor de su tiempo, de 1:29.467, que le dejó quinto a 5 milésimas de la mejor RS-GP, lo cual habla bien del potencial de una Honda con la que también fue rápido Joan Mir (séptimo en la combinada con su crono vespertino, de 1:29.494).

En cuanto a Aprilia, los de Noale también ocuparon el sexto lugar de la clasificación con Raúl Fernández, quien bajó al 1:29.486 en un día en el que provocó una bandera roja a hora y media del final, al dejarle su RS-GP tirado en el segundo sector.

Bagnaia vuelve a encontrarse cómodo y Martín brilla en su vuelta; Quartararo, desesperado con la Yamaha

La octava posición de la clasificación fue para la mejor KTM, la de Maverick Viñales. El gerundense fue fiel a la filosofía de los de Mattighofen de mejorar en la parte final de los test, cerca de las 18:00 horas locales, y cerró la jornada con un 1:29.540 que le dejó a menos de media décima de la Honda de Mir y a menos de 3 décimas de la cabeza. El de Roses cerró con una última hora de bastante rodaje un primer día de test en el que la fábrica austriaca tiene que tomar varias decisiones para la campaña 2026: deben elegir qué carenado utilizarán, así como decantarse entre dos unidades de basculantes, chasis y asientos, siendo uno de ellos más aerodinámico.

La novena plaza fue para Fabio Di Giannantonio, el tercer mejor hombre con la Desmosedici GP26 (1:29.643, a 381 milésimas de Alex Márquez). Y la décima fue a parar a Pecco Bagnaia. El italiano pareció encontrarse de nuevo cómodo con la Ducati, comenzando el día también con la aerodinámica de la GP24, y terminó la sesión ocupando la primera plaza, marcando un 1:29.678. Un registro que, por la tarde, no fue capaz de batir, lo que le dejó cerrando el Top 10, pero aparentemente con buenas sensaciones.

Con Brad Binder undécimo y Luca Marini duodécimo, una de las grandes actuaciones del día fue la de Jorge Martín. En su regreso al manillar de una MotoGP, y llevando un plan distinto al de su compañero de Bezzecchi, de menos pruebas y más reaclimatación, el campeón del mundo de 2024 brilló con un 1:29.813, a poco más de medio segundo del mejor crono. El de San Sebastián de los Reyes incluso llegó a ocupar el segundo puesto en las 3 horas de la mañana, todo un hito por su falta de rodaje con las motos pesadas.

El español se coló incluso por delante de Pedro Acosta, que este sábado lució menos, 14º con un 1:29.850. El Top 15 lo cerró Ai Ogura, quien se cayó por la mañana; 16º fue Enea Bastianini, que mejoró al final del entreno, y para encontrar a la primera Yamaha hay que bajar a la 17ª posición. En un día en el que los de Iwata empezaron a hacer pruebas de set-up con la nueva unidad de potencia, Jack Miller fue la referencia, con un 1:30.325, a más de un segundo de Alex Márquez.

El australiano se coló por delante de un Fabio Quartararo que acabó desquiciado con su M1. El 'Diablo', pensando ya más seguramente en su marcha a Honda que en el año que le queda con la Yamaha, no se encontró nada a gusto con su moto, un descontento que hizo visible con un amago de peineta en pista y llevándose las manos a la cara en el box, gestos que fueron captados por el Mundial de MotoGP.

Su compañero en el equipo oficial de Yamaha, Alex Rins, Diogo Moreira, el mejor 'rookie' hoy a más de segundo y medio del primer puesto, Toprak Razgatlioglu y Michele Pirro, sustituto de Aldeguer, cerraron la clasificación este sábado. El domingo se celebrará el último día de pruebas del invierno.

Clasificación y tiempos del Día 1 del Test de Buriram de MotoGP 2026 en Tailandia

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas 1 A. Márquez Gresini Racing 1:29.262 64 2 M. Márquez Ducati Team +0.129 78 3 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.189 59 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.200 70 5 J. Zarco Honda LCR +0.205 66 6 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.224 66 7 J. Mir Honda HRC +0.232 58 8 M. Viñales KTM Tech3 +0.278 62 9 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.381 66 10 P. Bagnaia Ducati Team +0.416 68 11 B. Binder KTM Factory Racing +0.495 73 12 L. Marini Honda HRC +0.512 60 13 J. Martín Aprilia Racing +0.551 68 14 P. Acosta KTM Factory Racing +0.588 69 15 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.690 71 16 E. Bastianini KTM Tech3 +0.891 61 17 J. Miller Pramac Yamaha +1.063 56 18 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.245 51 19 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.250 64 20 D. Moreira LCR Team +1.691 69 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.312 68 22 M. Pirro Gresini Racing +3.348 69