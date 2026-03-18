Todo lo que sabemos sobre el circuito de Goiânia: la nueva sede del GP de Brasil de MotoGP

El Gran Premio de Brasil de este fin de semana supone la primera visita de MotoGP a este país sudamericano en más de dos décadas. La última vez que la categoría reina compitió en Brasil fue en 2004, cuando el circuito de Jacarepaguá —hoy ya demolido— acogió por última vez el Gran Premio de Río de Janeiro.

En los años siguientes, MotoGP realizó varios intentos por regresar al quinto país más grande del mundo. Lo más cerca que estuvo fue en 2019, cuando llegó a un acuerdo para celebrar la carrera en unas instalaciones totalmente nuevas en Río que se suponía que se construirían íntegramente con financiación privada. La construcción del propuesto Rio Motorpark estaba prevista para comenzar poco después, con el objetivo de acoger un gran premio en 2022. Sin embargo, el proyecto se canceló un año antes de su debut previsto y los planes para el regreso de MotoGP a Brasil quedaron una vez más en suspenso.

Eso cambió hace unos 16 meses, cuando MotoGP anunció su plan más concreto hasta la fecha para revivir el GP de Brasil. Se firmó un acuerdo de cinco años con Brazil Motorsport, la misma empresa que organiza la carrera anual de Fórmula 1 en São Paulo, para celebrar una carrera en el Autódromo Internacional de Goiânia.

En muchos sentidos, el contrato supone cerrar el círculo para el circuito de Goiânia, que acogió las tres primeras ediciones del Gran Premio de Brasil entre 1987 y 1989. Sin embargo, problemas organizativos llevaron a que el circuito fuera retirado del calendario en 1990, mientras que una carrera única en Interlagos en 1992 resultó impopular entre los pilotos.

No fue hasta 1995 cuando Brasil se convirtió en una cita fija en el calendario del campeonato mundial, cuando el Autódromo Internacional Nelson Piquet comenzó a acoger el Gran Premio de Río de Janeiro. Con la excepción de 1998, la carrera se celebró anualmente durante una década hasta 2004.

La última vez que MotoGP corrió en Brasil fue en 2004 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

No se pudo llegar a un acuerdo para un nuevo contrato para el año siguiente y los siguientes, y el circuito acabó siendo demolido para dar paso a nuevas instalaciones para los Juegos Olímpicos de 2016.

Ganadores anteriores en Brasil

Año Gran Premio Circuito Ganador (categoría reina) 1987 GP de Brasil Goiânia Wayne Gardner 1988 GP de Brasil Goiânia Eddie Lawson 1989 GP de Brasil Goiânia Kevin Schwantz 1992 GP de Brasil Interlagos Wayne Rainey 1995 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Luca Cadalora 1996 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Mick Doohan 1997 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Mick Doohan 1999 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Norifumi Abe 2000 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Valentino Rossi 2001 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Valentino Rossi 2002 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Valentino Rossi 2003 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Valentino Rossi 2004 GP de Río de Janeiro Jacarepaguá Makoto Tamada

Una mejora multimillonaria

Para garantizar que el circuito de Goiânia cumpla con los estrictos estándares de la FIM para MotoGP, los organizadores han invertido 55 millones de reales (alrededor de 10 millones de dólares) en la mejora de las instalaciones.

Se ha repavimentado todo el trazado, mientras que los boxes, el paddock y el centro médico se han modernizado y también se ha construido un nuevo centro de control para dar soporte a una competición de nivel internacional.

La CBM (Confederación Brasileña de Motociclismo) emitió una homologación nacional después de que el circuito acogiera un importante evento nacional a principios de este mes, mientras que la aprobación final de la FIM se considera ahora una mera formalidad. El fin de semana de la carrera del Champions Challenge también permitió a los organizadores probar el nuevo sistema de control de carrera y el sistema electrónico, que, según se informa, funcionaron sin problemas.

Características del circuito

Situado en el estado de Goiás, el circuito de Goiânia tiene una longitud de 3,835 km y cuenta con solo 14 curvas. Esto lo convierte en el segundo circuito más corto del calendario, solo por detrás del Sachsenring (3,671 km) en Alemania. Pero mientras que el Sachsenring es un circuito en sentido antihorario, Goiânia cuenta con nueve curvas a la derecha y cinco a la izquierda. Esto ha llevado a algunos a describirlo como un circuito «anti-Márquez», debido a la preferencia delcampeón del mundo Marc Márquezpor las curvas a la izquierda.

Curiosamente, todo el borde exterior del circuito, desde la curva 11 hasta la curva 4, está compuesto por curvas a la derecha. Esto significa que, cuando los pilotos se acercan a la curva 5 por la línea interior, el lado izquierdo de sus neumáticos estará completamente frío, lo que plantea una situación potencialmente peligrosa.

Ventaja de jugar en casa

El regreso de Brasil al calendario de MotoGP coincide con la llegada de Diogo Moreira, nuevo fichaje de LCR Honda, que es el primer piloto en representar a su país en la categoría reina desde que Alex Barros se retirara tras la temporada 2007 con siete victorias en su haber.

Diogo Moreira, equipo LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Moreira tuvo un comienzo prometedor en MotoGP en el Gran Premio de Tailandia, la primera prueba de la temporada, clasificándose en la 15.ª posición de la parrilla —solo un puesto por detrás del piloto oficial de Honda, Luca Marini— y sumando sus primeros puntos con un 13.º puesto.

El piloto del VR46, Franco Morbidelli, también tiene raíces brasileñas. Este piloto de 31 años nació en Roma, de madre brasileña, Cristina, y padre italiano, Livio.

Moreira, Morbidelli y Luca Marini completaron vueltas de demostración en el circuito de Goiânia en marzo del año pasado, cuando hicieron una breve visita a Brasil entre las pruebas de Argentina y Estados Unidos.

Se espera que el GP de Brasil cuente con una parrilla completa de 22 pilotos, con el regreso de Fermín Aldeguer, de Gresini, pendiente de un examen médico, tras perderse la primera prueba en Tailandia debido a una lesión de entrenamiento que sufrió en enero.

Pedro Acosta, de KTM, llegará al fin de semana como líder del campeonato tras un impresionante comienzo de temporada en Buriram, donde ganó la carrera sprint y terminó segundo en el Gran Premio. A Acosta le sigue de cerca en la clasificación Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que Raúl Fernández ocupa el tercer puesto en el campeonato.

Curiosamente, ninguno de los pilotos de Ducati se encuentra entre los seis primeros puestos de la clasificación, ya que Aprilia y KTM acaparan la mayoría de las posiciones de cabeza. El mejor clasificado de Ducati es Fabio di Giannantonio, séptimo, mientras que Marc Márquez es solo octavo tras sufrir un espectacular reventón del neumático trasero mientras luchaba por un puesto en el podio en Buriram.