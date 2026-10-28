MotoGP GP de Malasia

Toprak Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras operarse el hombro lesionado

Toprak Razgatlioglu pasó por el quirófano para solucionar su lesión en el hombro derecho, consecuencia de la fuerte luxación que sufrió en Indonesia y que le ha apartado de la temporada de MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 oct 2026, 12:17

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Toprak Razgatlioglu fue baja en el Gran Premio de Australia y lo será por el resto de la temporada, incluido el importante test programado en Valencia para el 1 de diciembre, primero completo con las motos bajo la nueva normativa de 2027.

El piloto turco se fue al suelo durante el FP2 del Gran Premio de Indonesia, sufriendo una fuerte luxación en el hombro derecho. Inicialmente, Toprak intentó seguir compitiendo después de que los médicos devolvieran el hombro luxado a su sitio, tomando parte en la clasificación y saliendo el domingo a carrera, sin embargo el fuerte dolor le llevó a bajarse de la moto y retirarse en Mandalika.

Pocos días después, Pramac-Yamaha comunicó la baja del piloto turco para el fin de semana de Australia y para el resto del año, con la finalidad de que pudiera pasar por el quirófano y recuperarse completamente para llegar al cien por cien al primer test de la pretemporada 2027 en Sepang, el próximo 31 de enero.

Este martes, Toprak subió a sus redes sociales un post con fotografías desde la cama del hospital tras su intervención, que se llevó a cabo en un centro médico especializado de Milán este pasado lunes y que corrió a cargo del eminente doctor Riccardo Minola, especialista en ortopedia y traumatología (centrada en afecciones de hombro, rodilla, cadera, codo, mano y pie), que aparece junto al turco en el post de instragram.

"A veces pueden suceder cosas inesperadas. Estoy pasando por un momento difícil porque por primera vez en mi carrera deportiva, he tenido que terminar una temporada antes del final", explica Toprak en su post.

"Ver las carreras en la televisión es una sensación muy extraña. Me operaron del hombro para poder volver más fuerte y ya he empezado la rehabilitación. Espero que volvamos a la moto lo antes posible", termina el turco, no sin antes agradecer "a la familia Yamaha, a mi equipo y a los médicos por su apoyo y trabajo. También me gustaría agradecer a todos por sus ánimos y por no dejarme solo con sus buenos deseos", zanja el post.

Triple campeón del mundo de SBK (2021, 2024 y 2025), Razgatlioglu debutó con 29 años esta temporada en MotoGP, cumpliendo los 30 el pasado 16 de octubre. En su primera aparición en la clase reina, las cosas no han ido como el turco esperaba, ya que las prestaciones de la Yamaha le han impedido poderse mostrar más competitivo.

Toprak seguirá la próxima temporada en el equipo Pramac contratado por Yamaha, con quien tiene un acuerdo hasta final de 2028, aunque con una cláusula de salida al final de la próxima temporada.

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