Toprak Razgatlioglu "enojado" y perdiendo motivación tras el test de MotoGP en Sepang

Toprak Razgatlioglu admitió que está "enojado" y perdiendo motivación después de tener problemas para encontrar velocidad con su Yamaha de MotoGP en el test de Sepang.

El vigente campeón del World Superbike, Razgatlioglu, ha estado acumulando kilómetros en los test oficiales de pretemporada en Malasia durante las últimas dos semanas, recopilando información vital para su muy esperado debut en MotoGP con Pramac.

Aunque un problema de seguridad con el nuevo motor V4 de Yamaha obligó a todos los pilotos de fábrica a quedarse en boxes el miércoles, Razgatlioglu aun así logró completar cinco días de pruebas entre el shakedown y el test colectivo.

El turco marcó un mejor tiempo de 1m58.326s en el último día de actividad, lo que lo dejó 18º en la tabla de tiempos y a casi dos segundos del referente Alex Márquez, que rodó con la Ducati de especificación oficial.

La simulación de clasificación de Razgatlioglu también fue más de siete décimas más lenta que la del piloto Yamaha más rápido del día, Alex Rins, aunque su déficit real probablemente sea mucho mayor, dado que el referente del fabricante, Fabio Quartararo, se retiró de los dos últimos días del test por lesión.

Para un piloto que ha ganado tres títulos en el WSBK, incluidos los dos últimos, adaptarse a esta nueva realidad ha resultado increíblemente duro hasta ahora.

"Aprendí algo, pero no mucho, porque todavía estoy tratando de cambiar mi estilo de pilotaje", dijo a los medios, incluido Motorsport.com.

"Esta mañana no empezamos realmente fuertes. También estoy un poco enojado, porque el tiempo por vuelta no llega.

"Por la tarde encontramos un buen set-up con neumáticos usados y sentí que era un poco mejor".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Al ampliar sobre sus problemas con los neumáticos nuevos, agregó: "Esperaba [un tiempo de] 1m57, pero no estoy haciendo 57. Solo decía que quizá vería 57.7s, 57.6s, pero hoy cuando empecé fue muy difícil.

"Además, mi motivación está bajando porque estoy pilotando igual que antes pero el tiempo por vuelta no llega. Al final del día encontré el ritmo. Pero también usé dos neumáticos nuevos e hice todo. Solo hice 58.3s, pero el ideal [la vuelta ideal era] 58.1s o 58.0s, pero otra vez no 57.

"Para mí, no es fácil ver tu nombre tan abajo cuando mirás la pantalla, especialmente después del [éxito en] superbikes.

"Pero estoy intentando aprender rápido. Espero que volvamos. No sé cómo, pero estoy intentando empujar cada día".

¿Por qué Toprak Razgatlioglu está teniendo dificultades tras su salto a MotoGP?

La lenta adaptación de Razgatlioglu a la maquinaria de MotoGP puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, tiene que adaptarse a los neumáticos Michelin, cuyo comportamiento difiere drásticamente de los Pirelli a los que está acostumbrado en el WSBK. El paso de Razgatlioglu a MotoGP siempre se hizo pensando en 2027, cuando Pirelli se convertirá en el proveedor oficial de neumáticos de la clase reina. Sin embargo, por ahora todavía tiene que entender el ADN de los Michelin, tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

"Este neumático es un poco diferente al Pirelli", explicó. "Con el Pirelli, cuando sentís el deslizamiento, es fácil de manejar. Pero con Michelin, cuando patina, [la moto no se detiene] otra vez".

"Además, ahora el feedback del neumático delantero es perfecto, pero el neumático trasero sigue siendo difícil, porque es muy sensible. No es fácil entender el agarre del neumático. Necesito más tiempo para entenderlo.

"Tenemos dos días más de test en Tailandia. Quizá probemos algunos set-ups diferentes porque en este test no tocamos el set-up de la suspensión. Solo probamos algunas piezas nuevas".

Si bien finalmente pudo encontrar ritmo con neumáticos usados, a pesar de no completar una simulación de carrera adecuada, tuvo especialmente dificultades cuando se montó un neumático nuevo en su moto.

"Cuando piloto la moto con el neumático nuevo, es muy difícil esperar mucho para abrir gas porque en superbikes siempre usaba el neumático trasero para girar. Usaba el neumático trasero para deslizar, levantar la moto y [lograr] buena aceleración.

"Ahora con la [moto de] MotoGP es lo contrario. Tenés que pilotar al estilo Moto2 y abrir gas muy suavemente porque este neumático es muy sensible, especialmente el trasero.

"Mi equipo siempre me dice que pilote suave, pero es fácil decirlo. Después de las superbikes, esto es muy difícil".

Luego, Razgatlioglu también tiene que ajustar su estilo de pilotaje a la Yamaha M1. Si bien la diferencia de ritmo entre una moto de WSBK derivada de serie y un prototipo de MotoGP no es tan drástica como algunos podrían pensar, ambas deben pilotarse de maneras completamente diferentes para extraer el máximo rendimiento.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Hasta ahora, Razgatlioglu ha podido trasladar su estilo agresivo y de frenadas fuertes a MotoGP, pero hay otras áreas en las que claramente está teniendo problemas.

"En las frenadas está bien, soy fuerte. Freno fuerte y detengo la moto, es perfecto. Pero en las curvas largas todavía no lo entiendo", dijo.

"En las frenadas ahora estoy disfrutando [la moto], pero la velocidad de paso por curva es un poco difícil.

"Esta mañana vi a Alex Márquez. Su moto es increíble [al girar] y [también tiene] muy buena aceleración. Además, el agarre es mayor.

"Esta es un poco difícil para mí, intentar pilotar como él pero la moto no gira y perdemos un poco".

Razgatlioglu probó un manillar diferente esta semana, pero también trajo algunos compromisos.

"Ahora soy muy fuerte con este manillar, pero pierdo en la recta", dijo. "Pierdo un poco de velocidad punta y quizá pierdo un poco en la curva porque este manillar es alto.

"No es fácil inclinar. Normalmente este no es mi estilo. No bajo, pero ahora he empezado a intentar cambiar mi estilo de pilotaje porque en MotoGP necesitamos esto".

Razgatlioglu tendrá dos días más de test en Buriram a finales de este mes, antes de la primera carrera de la temporada el 1 de marzo. El piloto de 29 años apunta a completar una simulación de carrera en el circuito tailandés para prepararse para su primer año en MotoGP.