Toprak Razgatlioglu se sorprende a sí mismo con un tercer puesto el viernes en Brasil
Tras un debut prometedor pero finalmente sin puntos en Tailandia, Razgatlioglu reafirmó su potencial con una sólida actuación en la práctica del Gran Premio de Brasil.
El ex piloto del Campeonato Mundial de Superbikes Toprak Razgatlioglu admitió que se sorprendió al terminar tercero en la práctica del Gran Premio de Brasil.
En apenas su segunda participación como piloto de MotoGP, Razgatlioglu se destacó en condiciones climáticas complicadas en Goiânia para registrar el tercer mejor tiempo el viernes, quedando a solo tres décimas del más rápido, Johann Zarco.
El resultado aseguró al piloto de Pramac el pase directo a la Q2, garantizándole un lugar en las primeras cuatro filas de la grilla para el gran premio del domingo.
Esto representa un paso importante para el piloto turco, que se clasificó 21°, solo por delante del sustituto de Gresini Michele Pirro, en su debut en MotoGP en Tailandia tres semanas atrás.
El tres veces campeón del WSBK dijo que estaba encantado de demostrar su velocidad en Goiânia, pero subrayó la importancia de mantener los pies sobre la tierra para el resto del fin de semana.
"Cuando hice el tiempo de vuelta, volví al box y vi que estaba entre los tres primeros. También me sorprendí, pero estaba sonriendo", dijo.
"No estoy haciendo una celebración loca porque solo estoy enfocado en mañana y esto es solo viernes.
"Hicimos un muy buen trabajo. Ahora estamos en Q2, lo cual es bueno, pero lo importante es la clasificación y también la carrera. Estoy enfocado en eso".
Agregó: "Lo estoy disfrutando mucho, porque normalmente soy muy rápido en estas condiciones, también en el campeonato de superbikes, hicimos un muy buen trabajo".
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
Mientras que la temporada 2026 comenzó en Buriram, donde todos los pilotos habían acumulado mucho kilometraje durante los test de pretemporada, el regreso de MotoGP a Brasil tras dos décadas ha dejado a los pilotos en territorio desconocido.
La lluvia intermitente del viernes complicó la situación, con todo el pelotón todavía sin haber rodado en una pista de Goiânia completamente seca o completamente mojada.
Razgatlioglu dijo que todavía no se siente del todo cómodo con la nueva M1 con motor V4 de Yamaha, sugiriendo que su rendimiento se debió más a las condiciones que a la confianza con la moto.
"Creo que es la mayor diferencia, la pista nueva para todos", dijo. "Nos adaptamos muy rápido, pero siempre somos fuertes en condiciones mixtas. Pero veremos en completamente mojado y seco, eso es lo importante".
Razgatlioglu iba a enfrentarse inevitablemente a un comienzo complicado en MotoGP tras su mediático paso desde el WSBK, pero la falta de competitividad de Yamaha ha multiplicado el desafío.
Sin embargo, el viernes tanto él como el piloto estrella de Yamaha Fabio Quartararo pudieron aprovechar las condiciones de la pista para asegurarse el pase directo a la Q2.
El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, quedó particularmente impresionado por la rapidez con la que Razgatlioglu pudo adaptarse a las condiciones pese a su falta de experiencia en mojado con una moto de MotoGP.
"Por supuesto, todos conocen el enorme talento que tiene, y en estas condiciones es aún más impresionante porque no sabe cómo pilotar la moto en condiciones de lluvia", dijo Borsoi durante la transmisión oficial de MotoGP.
"De hecho, es la primera vez que puede entender un poco más cómo usar el neumático de lluvia y cómo utilizar la electrónica.
"También, por otro lado, parece que Yamaha mejoró mucho en condiciones de lluvia en comparación con el año pasado. Todas estas cosas nos ayudan a encontrar un buen equilibrio para Toprak. Tiene talento. Nadie tiene experiencia en esta pista. Así que, quizás en comparación con otros circuitos, tenemos un poco más de ventaja."
Información adicional de Gerald Dirnbeck
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