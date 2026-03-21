Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

MotoGP GP de Brasil

Toprak Razgatlioglu se sorprende a sí mismo con un tercer puesto el viernes en Brasil

Tras un debut prometedor pero finalmente sin puntos en Tailandia, Razgatlioglu reafirmó su potencial con una sólida actuación en la práctica del Gran Premio de Brasil.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

El ex piloto del Campeonato Mundial de Superbikes Toprak Razgatlioglu admitió que se sorprendió al terminar tercero en la práctica del Gran Premio de Brasil.

En apenas su segunda participación como piloto de MotoGP, Razgatlioglu se destacó en condiciones climáticas complicadas en Goiânia para registrar el tercer mejor tiempo el viernes, quedando a solo tres décimas del más rápido, Johann Zarco.

El resultado aseguró al piloto de Pramac el pase directo a la Q2, garantizándole un lugar en las primeras cuatro filas de la grilla para el gran premio del domingo.

También lee:

Esto representa un paso importante para el piloto turco, que se clasificó 21°, solo por delante del sustituto de Gresini Michele Pirro, en su debut en MotoGP en Tailandia tres semanas atrás.

El tres veces campeón del WSBK dijo que estaba encantado de demostrar su velocidad en Goiânia, pero subrayó la importancia de mantener los pies sobre la tierra para el resto del fin de semana.

"Cuando hice el tiempo de vuelta, volví al box y vi que estaba entre los tres primeros. También me sorprendí, pero estaba sonriendo", dijo.

"No estoy haciendo una celebración loca porque solo estoy enfocado en mañana y esto es solo viernes.

"Hicimos un muy buen trabajo. Ahora estamos en Q2, lo cual es bueno, pero lo importante es la clasificación y también la carrera. Estoy enfocado en eso".

Agregó: "Lo estoy disfrutando mucho, porque normalmente soy muy rápido en estas condiciones, también en el campeonato de superbikes, hicimos un muy buen trabajo".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Mientras que la temporada 2026 comenzó en Buriram, donde todos los pilotos habían acumulado mucho kilometraje durante los test de pretemporada, el regreso de MotoGP a Brasil tras dos décadas ha dejado a los pilotos en territorio desconocido.

La lluvia intermitente del viernes complicó la situación, con todo el pelotón todavía sin haber rodado en una pista de Goiânia completamente seca o completamente mojada.

Razgatlioglu dijo que todavía no se siente del todo cómodo con la nueva M1 con motor V4 de Yamaha, sugiriendo que su rendimiento se debió más a las condiciones que a la confianza con la moto.

"Creo que es la mayor diferencia, la pista nueva para todos", dijo. "Nos adaptamos muy rápido, pero siempre somos fuertes en condiciones mixtas. Pero veremos en completamente mojado y seco, eso es lo importante".

Razgatlioglu iba a enfrentarse inevitablemente a un comienzo complicado en MotoGP tras su mediático paso desde el WSBK, pero la falta de competitividad de Yamaha ha multiplicado el desafío.

Sin embargo, el viernes tanto él como el piloto estrella de Yamaha Fabio Quartararo pudieron aprovechar las condiciones de la pista para asegurarse el pase directo a la Q2.

El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, quedó particularmente impresionado por la rapidez con la que Razgatlioglu pudo adaptarse a las condiciones pese a su falta de experiencia en mojado con una moto de MotoGP.

"Por supuesto, todos conocen el enorme talento que tiene, y en estas condiciones es aún más impresionante porque no sabe cómo pilotar la moto en condiciones de lluvia", dijo Borsoi durante la transmisión oficial de MotoGP.

"De hecho, es la primera vez que puede entender un poco más cómo usar el neumático de lluvia y cómo utilizar la electrónica.

"También, por otro lado, parece que Yamaha mejoró mucho en condiciones de lluvia en comparación con el año pasado. Todas estas cosas nos ayudan a encontrar un buen equilibrio para Toprak. Tiene talento. Nadie tiene experiencia en esta pista. Así que, quizás en comparación con otros circuitos, tenemos un poco más de ventaja."

Información adicional de Gerald Dirnbeck

Lea también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los pilotos de MotoGP elogian el circuito del GP de Brasil pese a las interrupciones por lluvia
Artículo siguiente Marco Bezzecchi desconcertado tras el viernes en Brasil: "Tuvimos algunos problemas, pero no los entendemos"

Comentarios destacados

Más de
Rachit Thukral

Marco Bezzecchi desconcertado tras el viernes en Brasil: "Tuvimos algunos problemas, pero no los entendemos"

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Marco Bezzecchi desconcertado tras el viernes en Brasil: "Tuvimos algunos problemas, pero no los entendemos"

Los pilotos de MotoGP elogian el circuito del GP de Brasil pese a las interrupciones por lluvia

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Los pilotos de MotoGP elogian el circuito del GP de Brasil pese a las interrupciones por lluvia

Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 – Cómo verlo, horarios y más

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 – Cómo verlo, horarios y más
Más de
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu: en el peor lugar, en el peor momento

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Toprak Razgatlioglu: en el peor lugar, en el peor momento

Toprak Razgatlioglu "enojado" y perdiendo motivación tras el test de MotoGP en Sepang

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Toprak Razgatlioglu "enojado" y perdiendo motivación tras el test de MotoGP en Sepang

Toprak Razgatlioglu espera un año de "aprendizaje" en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Toprak Razgatlioglu espera un año de "aprendizaje" en MotoGP
Más de
Pramac

El calendario de pruebas oficiales para la singular temporada 2026 de MotoGP

MotoGP
MotoGP
El calendario de pruebas oficiales para la singular temporada 2026 de MotoGP

Pramac entra en la era Razgatlioglu: aquí está su Yamaha V4

MotoGP
MotoGP
Pramac Racing launch
Pramac entra en la era Razgatlioglu: aquí está su Yamaha V4

Jack Miller: la Yamaha M1 no debería adaptarse a mi estilo, pero logré hacerla funcionar

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Jack Miller: la Yamaha M1 no debería adaptarse a mi estilo, pero logré hacerla funcionar

Últimas noticias

Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

Marco Bezzecchi desconcertado tras el viernes en Brasil: "Tuvimos algunos problemas, pero no los entendemos"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Marco Bezzecchi desconcertado tras el viernes en Brasil: "Tuvimos algunos problemas, pero no los entendemos"

Toprak Razgatlioglu se sorprende a sí mismo con un tercer puesto el viernes en Brasil

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Toprak Razgatlioglu se sorprende a sí mismo con un tercer puesto el viernes en Brasil

Racing Bulls revela una decoración especial para el Gran Premio de Japón de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Racing Bulls revela una decoración especial para el Gran Premio de Japón de F1