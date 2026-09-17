Toprak Razgatlioglu "está trabajando" en el regreso del Gran Premio de Turquía de MotoGP para 2028

El piloto turco Toprak Razgatlioglu afirma que está participando personalmente en los esfuerzos para que una carrera en su país vuelva a formar parte del calendario de MotoGP.

Aunque el piloto, de 29 años, reconoció que sería difícil conseguir una plaza para 2027 en el principal circuito del país, el Istanbul Park, señaló que se están realizando gestiones para garantizar la celebración de una carrera del MotoGP en Turquía en 2028.

La idea de una carrera del campeonato mundial de motociclismo surge tras el anuncio, realizado en abril, de que el Gran Premio de Turquía volvería al calendario de Fórmula 1 en 2027.

"Istanbul Park ya está listo para acoger una carrera", declaró Razgatlioglu a los periodistas antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana. "Para el año que viene, no tenemos ninguna posibilidad de incluirla en el calendario. Pero ahora estamos hablando de 2028. Porque tenemos la posibilidad de traer de vuelta la MotoGP allí.

"La Fórmula 1 ha firmado un contrato de cinco años. Y eso es bueno; ¿por qué [no iba a volver MotoGP a Istanbul Park]? Ya veremos. Seguimos trabajando en ello".

Al igual que con la Fórmula 1, Turquía y MotoGP ya tienen una historia en común. Entre 2005 y 2007 se celebraron tres Grandes Premios de Turquía para motos, en los que Marco Melandri ganó las dos primeras ediciones y Casey Stoner se alzó con la victoria en 2007.

Razgatlioglu cuenta con un público fiel en su país natal y es de esperar que atraiga a una gran multitud, sobre todo dada la proximidad de Estambul. Una carrera cerca de una ciudad tan grande encajaría con los esfuerzos actuales de MotoGP por trasladar las pruebas a lugares más cercanos a los principales centros urbanos.

Razgatlioglu recordó a la prensa que tendría una gran responsabilidad si el Gran Premio de Turquía llegara a celebrarse.

"Si MotoGP vuelve a Istanbul Park, tendré que conseguir algún resultado especial", añadió. "Ese es el mayor problema, ¿sabes? ¡Demasiada presión para mí!".