MotoGP GP de Qatar

Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"

El director del equipo Mercedes de F1 dice que respeta a quienes no desean viajar a Qatar, pero defiende la decisión de los organizadores

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Publicado: 7 nov 2026, 16:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Toto Wolff ha defendido la decisión de MotoGP de seguir adelante con el Gran Premio de Qatar de este fin de semana en el Losail International Circuit, pese a la difícil situación en Oriente Medio provocada por el conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Fórmula 1, que al igual que MotoGP es propiedad de Liberty Media, sigue muy de cerca el evento de Qatar, que continúa adelante pese a la fuerte oposición de los pilotos de la categoría reina.

Los pilotos enviaron varias cartas a los organizadores, MotoGP Sports Entertainment Group, y mantuvieron varias reuniones para expresar su oposición a viajar a Qatar y, en última instancia, intentar impedir que la carrera siguiera adelante.

La disputa ha creado una tensión sin precedentes, con los pilotos exigiendo garantías ante una posible evacuación si la situación se volviera peligrosa, y MGPSEG insistiendo en que la cita de Losail era segura después de que el director ejecutivo adjunto Carlos Ezpeleta viajara personalmente al recinto la semana pasada.

Ni Yamaha ni su equipo satélite Pramac participan, ya que el fabricante con sede en Iwata prohíbe a sus pilotos viajar a zonas afectadas por conflictos armados.

Mientras que MotoGP no tendrá que preocuparse por la región del Golfo hasta marzo, cuando está previsto que se celebre el Gran Premio de Qatar de 2027, la F1 aún tiene que lidiar con ello. Sus carreras en Losail y Yas Marina (Abu Dhabi) están programadas para cerrar la temporada 2026 en la última semana de noviembre y la primera de diciembre.

Más de MotoGP:

La postura adoptada por Liberty Media y la FIA es similar a la de MotoGP, ya que han intentado tranquilizar a todos asegurando que las dos carreras seguirán adelante, aunque Imola se había preparado para un posible reemplazo.

El viernes, en la rueda de prensa de jefes de equipo de la FIA en el Gran Premio de Brasil —a la que asistieron Wolff (Mercedes), Fred Vasseur (Ferrari) y Alan Permane (Racing Bulls)—, se les preguntó por la decisión de MotoGP de correr en Qatar. Wolff defendió la decisión de MotoGP Sports Entertainment Group y criticó a los pilotos, sugiriendo que no saben nada de geopolítica internacional, aunque dice que entiende a quienes no desean viajar a Losail.

"Stefano [Domenicali, CEO de la F1] y Mohammed [Ben Sulayem, presidente de la FIA] han dejado bastante claro que la Fórmula 1 se rige por directrices internacionales, ya estén relacionadas con restricciones de viaje, aerolíneas que no operan, cualquier alerta en la región o el tipo de información proporcionada por los gobiernos locales", comenzó Wolff.

"Así que no es solo una cuestión de tener en cuenta a los promotores, sino también lo que están haciendo los gobiernos locales, y en mi opinión eso es en lo que debemos basar nuestras decisiones, y estoy totalmente de acuerdo con ello.

"Creo que cuando los pilotos se pronuncian —quienes, desde un punto de vista geopolítico, no saben nada de lo que está ocurriendo, pero tienen una audiencia que los escucha— eso genera valor mediático; pero si yo hubiera estado en la misma situación, habría hecho lo mismo que la dirección de MotoGP. Si quieres correr, ve; si no quieres, no vayas; es así de simple, y cada uno puede tomar su propia decisión al respecto, y yo lo respeto".

De hecho, al contrario de lo que sugiere Wolff, MotoGP no animó a los pilotos a tomar sus propias decisiones sobre viajar a Qatar este fin de semana, ni hizo ninguna declaración en el sentido de que su participación dependiera de ellos.

"Por supuesto, debemos seguir muy de cerca lo que ocurra en los próximos días y semanas, y Domenicali está pendiente de todo para monitorizar la situación. Si las cosas se volvieran más peligrosas y recibiéramos esa información, él sería el primero, junto con Ben Sulayem, en proteger a quienes tenían previsto viajar, y por eso estoy siguiendo las indicaciones que se me están dando", dijo el austriaco.

"Internamente, no se ha planteado [la idea de no ir a Qatar y Abu Dhabi]; no ha sido un tema de conversación, pero si alguien se siente incómodo viajando, eso es algo que siempre respetaría, y quizá sería una oportunidad para darle una oportunidad a otra persona.

"No cambiaría nada en nuestra relación; siempre he respetado que algunas personas puedan no querer asistir a ciertos grandes premios, y así es como lo veo en este momento".

Vasseur, de Ferrari, adoptó una postura similar a la de Wolff: "Como ha dicho Toto, creo que nuestra organización es bastante sólida; tengo plena confianza en la FIA, en FOM y en Stefano, así que veremos qué hacemos.

"En cuanto a la cuestión de si tenemos alguna duda interna, sinceramente, estamos en mitad de la temporada, con nueve carreras en once semanas; todo el mundo está centrado en el triplete actual, y quizá el tema surja un poco más adelante.

"Pero ese no es el caso hoy y, en cualquier caso, respetaremos la decisión de cualquier miembro del equipo [que no desee viajar]. Si alguien tiene alguna duda y no quiere ir, respetaremos su decisión, pero por ahora tenemos una enorme confianza en nuestro sistema y nuestra organización".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Jorge Martín afronta un reto "muy difícil" en el GP de Qatar al volver el dolor en la clasificación

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





Marc Márquez pidió garantías para viajar a Qatar mientras otros se callan ante MotoGP, dice Tardozzi



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



12 d



Marc Márquez pidió garantías para viajar a Qatar mientras otros se callan ante MotoGP, dice Tardozzi





Bagnaia manifiesta que MotoGP no consultó a los pilotos para cancelar el GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



12 d



Bagnaia manifiesta que MotoGP no consultó a los pilotos para cancelar el GP de Australia





MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



13 d



MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo

Últimas noticias





Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



5 min



Toto Wolff defiende a MotoGP sobre Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"





Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 min



Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro





WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada



WEC



WEC WEC



Monza



49 min



WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada





Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete